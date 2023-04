Subitamente, duplo apagão da equipa de futebol do Benfica

Após a derrota caseira 0-2, diante do Inter de Milão, é caso para se falar de apagão do Benfica no seu estádio celebrizado como da Luz.





Até à passada sexta-feira, a temporada estava a ser gloriosa para a até então praticamente imbatível equipa de futebol do Benfica.





Mas, nessa sexta-feira santa, tudo virou.





O Benfica, líder do campeonato português com 10 pontos de avanço sobre o 2º classificado que é o FC do Porto, se ganhasse, ficava com 13 pontos de avanço a 7 jornadas da 34ª e derradeira. Mas o Benfica não só perdeu, 1-2, como levou uma lição de futebol.





O jogo desta terça-feira, frente ao Inter, para os quartos de final da Champions, passou a ser visto como o do ressurgimento do Benfica. Mas aconteceu o contrário. O Benfica voltou a mostrar-se impotente como diante do Porto, foi tecnicamente incapaz de criar futebol e fisicamente incapaz de ocupar os espaços e igualar o adversário nos duelos. Perdeu por 0-2, e o Inter esteve perto do 3º golo.





Os jogadores do Benfica pareceram cansados e consequentemente desinspirados. A passagem às semifinais da Champions decide-se na próxima semana em Milão. Mas a derrota caseira por 2-0 complica a possibilidade de sonho dos benfiquistas.





Entra mesmo uma outra questão: a jogar assim, será que o Benfica segura a vantagem de 7 pontos nas 7 jornadas finais do campeonato? Tudo fica em aberto após duas derrotas em casa no curto espaço de 5 dias, isto após uma época em que até aos dias da Páscoa o Benfica passeou bom futebol e hegemonia.