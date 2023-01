Surf mundial de luto. Márcio Freire, o 'Mad Dog', morre em Portugal

By Rui Viegas, Luciana Fraguas

O surfista brasileiro de ondas gigantes, Márcio Freire perdeu a vida na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal.





O atleta baiano de 47 anos, também conhecido como "Mad Dog", morreu na quinta-feira no famoso surf break português enquanto enfrentava as ondas gigantes locais.





É a primeira morte ligada ao surf nas ondas montanhosas da Praia do Norte na Nazaré.





O mundo do surf está de luto pela tragédia e nas redes sociais muitas homenagens estão sendo feitas a Márcio Freire.



Lucas Chumbo disse que "essa é uma perda gigante para o nosso esporte e para as gerações do big surf!"





"Estamos todos extremamente abalados com a trágica partida do nosso eterno ídolo Márcio Freire, um cara que sempre admirei pela coragem e técnica dentro e fora d'água, pioneiro em uma das ondas mais temidas do mundo, a Jaws ”, escreveu Lucas Chumbo



Detalhes da tragédia



O alerta para o acidente foi dado às 16h16.





Segundo o capitão do Porto da Nazaré, no distrito de Leiria, o Márcio “foi rebocado para a praia por um companheiro [Lucas Chumbo] numa mota de água, já em paragem cardiorrespiratória”.



Foi na remada. Ele pegou uma bomba, todo mundo viu, e caiu. Foi para baixo e não voltou, ficou todo mundo tentando achar. Só que ele estava só com o colete normal, sem o inflável. Pietro França, colega surfista que estava na região no momento do acidente, em entrevista ao waves.com.br

Os salva-vidas na praia iniciaram imediatamente as medidas de suporte à vida, que os paramédicos continuaram posteriormente.





No local estiveram operacionais o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os Bombeiros da Nazaré e a Autoridade Marítima.



"Era um surfista experiente que caiu enquanto surfava", afirmou o comandante da Capitania da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo.





“Infelizmente, não conseguimos ressucitá-lo e a morte acabou sendo declarada no local”.





O corpo foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.



"Nada que eu diga ou escreva vai aliviar nossa dor neste momento, mas compartilho minhas mais profundas condolências com a família e amigos. É definitivamente um dos momentos mais tristes e desafiadores do surf de ondas grandes," disse o fotógrafo de surf Fred Pompermayer, que compartilhou imagens do atleta baiano.





"Ele era um espírito tão feliz, sempre com um sorriso no rosto. Sentiremos sua falta para sempre. Descanse em paz, meu amigo."



Nota na íntegra da Autoridade Marítima Nacional de Portugal:





Um homem de 47 anos, de nacionalidade brasileira, morreu esta tarde depois de ter sofrido uma queda enquanto praticava surf rebocado na praia do Norte, no concelho da Nazaré.





Na sequência de um alerta recebido pelas 16h20, através dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, a informar para a queda de um surfista na praia do Norte, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM.





O surfista, um homem de 47 anos e de nacionalidade brasileira, foi resgatado para o areal pela mota de água de apoio à atividade, tendo os nadadores-salvadores verificado que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciando de imediato as manobras de reanimação até à chegada dos elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM, que prosseguiram com as manobras.





Após várias tentativas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM. Foi contactado o Ministério Público e o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.





O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.





O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.





Também neste boletim esportivo:



A polémica a envolver o benfiquista Enzo Fernández.

Cristiano Ronaldo quer juntar Pepe ao plantel dos sauditas do Al Nassr, onde CR7 já foi apresentado.