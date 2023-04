Um copo de cerveja detona crise no Atlético Mineiro: técnico saiu do sério

O técnico Eduardo Coudet, do Atlético Mineiro, viu seu time ser derrotado pelo Libertad (Paraguai) por um a zero. Ao caminhar para o vestiário, foi atingido por um copo de cerveja, atirado por um torcedor do próprio Atlético. Chaco, como é coinhecido na Argentina, perdeu a linha. Na entrevista coletiva depois do mau resultado, ele citou o "copo de cerveja" em oito ocasiões. Entre elas, o treinador criticou o presidente do Galo, o patrocinador que não está dando dinheiro suficiente, o executivo de futebol que anda permitindo a venda dos melhores jogadores e, no final, deixou claro que iria deixar o cargo.





Isso tudo aconteceu na madrugada desta sexta-feira. No final da tarde, Coudet voltou para outra coletiva de imprensa e pediu desculpas. Afinbal, ele tinha acabado de levar uma bronca dos dirigentes atleticanos. Tudo isso na véspera da final do Campeonato Mineiro, neste domingo, contra o América. Se o Galo não for campeão, Coudet vai cair.





Também neste boletim: tudo sobre o desempenho dos brasileiros na rodada inicial da Libertadores, e o fim de semana decisivo dos principais estaduais.