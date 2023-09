O que você precisa saber para fazer uma mudança interestadual na Austrália

Key Points A mudança interestadual envolve um processo significativo de ajustes na vida.

Diferentes estados e territórios têm seus próprios sistemas, serviços e leis.

A mudança entre estados pode envolver despesas inesperadas.

Fazer uma boa pesquisa antes da mudança pode ajudar a ter uma transição tranquila.

Todos os anos, centenas de milhares de australianos e residentes trocam de estado para trabalhar e estudar, ou por estilo de vida, laços familiares ou busca de melhor suporte comunitário.





No entanto, leis e prestadores de serviços podem ser diferentes país afora. Fazer uma lista de tarefas pode tornar a mudança a ser mais tranquila.





O número de pessoas que se deslocam entre estados na Austrália está a aumentar. E as pessoas que nasceram no exterior têm maior probabilidade de se mudar pelo país do que as nascidas na Austrália, de acordo com o Australian Bureau of Statistics.





A gerente do provedor de serviços de assentamento AMES Australia, Laurie Nowell, diz que os imigrantes precisam refazer os processos que fizeram desde que a chegada ao país.





"A Austrália é uma nação federativa, então todos os estados têm sistemas, serviços e leis diferentes. Portanto, muitas das coisas que os imigrantes organizaram quando chegaram à Austrália em um dos estados provavelmente precisam ser organizadas novamente em mudanças interestaduais.



Atualize seu endereço junto às autoridades relevantes.

O assentamento em um novo país envolve um significativo processo de ajustes. Portanto, mudar de estado pode significar começar tudo de novo.





A gerente do provedor de serviços de assentamento AMES Australia, Laurie Nowell, diz que os imigrantes precisam refazer os processos que fizeram desde que a chegada ao país.





“As pessoas precisam mudar de endereço não apenas para seus amigos, mas para seu banco e talvez com o Centrelink, caso estejam recebendo algum tipo de pagamento. Se estiverem com um visto específico, isso pode exigir que o Departamento de Imigração seja informado sobre o novo endereço. O Medicare precisa saber”, explica Laurie Nowell, gerente de relações públicas do provedor de serviços de liquidação AMES Austrália



Também vale a pena pensar em deixar um endereço de encaminhamento de sua antiga residência, para que a correspondência chegue até você. Laurie Nowell, gerente da AMES Australia

a young couple unpack their belongings as they settle into their new loft apartment . Credit: E+ Sua lista de tarefas para a mudança deve incluir coisas como registrar sua mudança de endereço com departamentos governamentais, bancos, autoridade de transporte estadual ou territorial e outros prestadores de serviços.





Mas Nowell diz que a maioria dessas mudanças hoje pode ser feita facilmente online.



Reserve um dinheiro extra na mudança.

Pallavi Thakkar se estabeleceu em Sydney quando chegou da Índia, mas depois se mudou para Melbourne em busca de uma oportunidade de emprego.





Ela recomenda ter um “orçamento flexível” para evitar surpresas financeiras.





"Como foi uma grande mudança, de um estado para outro, foi importante ter um orçamento em mente quando se trata de mudança. Gastamos cerca de 10 mil dólares nessa mudança", diz ela.



Flat lay of real estate concept ***These documents are our own generic designs. They do not infringe on any copyrighted designs. Source: iStockphoto / Rawpixel/Getty Images/iStockphoto Antes de fazer a mudança, verifique com as seguradoras que você tem contrato sobre quaisquer alterações que possam ocorrer ao se mudar para um estado diferente.





Os prêmios e prestadores de serviços podem variar, por isso é essencial garantir que a cobertura do seu seguro permaneça adequada ao seu novo local.



Pesquise sobre os sistemas educacionais.

Se você ou seus filhos estão matriculados em uma escola ou curso ou treinamento, familiarize-se com o sistema educacional em seu novo estado.





Embora a Austrália siga um currículo nacional, pode haver variações nos termos escolares, certificados e disciplinas entre os estados.





Fazer sua pesquisa pode ajudar a garantir uma transição tranquila para você ou seus familiares.



READ MORE Understanding the Australian school sectors

Cheque as informações de quarentena estadual.

A Austrália tem algumas das leis de quarentena mais rígidas do mundo, e elas também se aplicam quando você se muda de um estado para outro.





Recomenda-se deixar para trás plantas, produtos de origem animal e equipamentos agrícolas, que podem conter contaminantes. Você pode descobrir mais no site da Quarentena interestadual australiana.



Procure redes de apoio.





Mudar para um novo estado pode ser desafiador. Algumas famílias imigrantes encontram conforto em grupos comunitários culturais para se conectar com redes de apoio e buscar orientação sobre sua nova região.





As plataformas de mídia social também podem ser recursos valiosos para conselhos práticos e dicas úteis de pessoas familiarizadas com a área.





Thakkar diz que achou as plataformas de mídia social úteis para obter conselhos práticos para ajudá-la a se orientar.





"Basicamente, postei minhas dúvidas no grupo local do Facebook e as pessoas foram gentis o suficiente para dar muitas sugestões. E era mais importante para nós estarmos perto da cidade, então ir para subúrbios muito distantes foi descartado."



Recorra a serviços de assentamento de imigrantes.

Além dos fóruns comunitários, Nowell diz que os provedores de serviços de assentamento e os centros de recursos para imigrantes também podem ajudar.





Eles podem oferecer assistência, aconselhamento e acesso a serviços de tradução e intérprete, o que pode ser útil, especialmente para aqueles que enfrentam barreiras linguísticas.



O governo tem um serviço de tradução e intérprete disponível e gratuito para as pessoas que também podem acessá-las online. E se você abordar os centros locais de recursos para imigrantes ou organizações como a AMES em Victoria, eles podem ajudá-lo com essas questões. Laurie Nowell, da AMES Australia.

O voto é obrigatório na Austrália.





Toda vez que um cidadão australiano se mudar, deve atualizar o endereço no cadastro eleitoral, ou o nome pode ser removido e a pessoa não poderá votar.





Nowell diz que a Comissão Eleitoral Australiana oferece diferentes opções para atualizar os dados de inscrição.