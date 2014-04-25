SBS Punjabi

Indians in Gallipoli - part 1

SBS Punjabi

14th Sikh battalion on Gallipoli in August 1915

14th Sikh battalion on Gallipoli in August 1915 Source: Alexander Turnbull Library

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 April 2014 at 5:08pm, updated 18 April 2017 at 9:32am
By Manpreet K Singh
Source: SBS

This Anzac Day, we are re-publishing our interview with Prof Peter Stanley, about his research on Indians in Gallipoli.

Published 25 April 2014 at 5:08pm, updated 18 April 2017 at 9:32am
By Manpreet K Singh
Source: SBS
AUSTRALIAN HISTORIAN PROF. PETER STANLEY OF THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, CANBERRA AT THE AUSTRALIAN DEFENCE FORCE ACADEMY, IS WORKING ON WHAT IS EXPECTED TO BECOME HIS 27TH BOOK. IT TELLS A STORY THAT - ASTONISHINGLY - HAS WAITED FOR NEARLY A CENTURY TO BE TOLD IN BOOK FORM. CALLED DIE IN BATTLE; DO NOT DESPAIR: INDIANS ON GALLIPOLI, 1915, IT WILL TELL THE STORY OF THE 5000 INDIANS WHO FOUGHT ALONGSIDE AUSTRALIAN, NEW ZEALAND AND BRITISH FORCES IN THE GALLIPOLI CAMPAIGN. HERE HE IS, IN CONVERSATION WITH MANPREET, TELLING HER THAT INDIAN SOLDIERS HAD THE HIGHEST CASUALITY RATE AMONGST ANY OTHER ALLIED FORCES, SINCE HALF OF THEM DEPLOYED IN GALLIPOLI, DIED THERE.

 

The Second part of this interview can be heard by clicking on the link below:

READ MORE

Indians in Gallipoli - Part 2

READ MORE

Indians in Gallipoli - Part 2



Share

Latest podcast episodes

ANTHONY ALBANESE CHEMIST VISIT

SBS Punjabi Australia News: Wednesday 4 January 2023

A damaged Helicopter is towed away on the Broadwater, on the Gold Coast, Tuesday, January 3, 2023. (AAP).jpg

Sea World helicopters transported for inspection after fatal crash

Sunny Dutta

Heartbroken friends pay tribute to Sydney man after Christmas Day drowning

Students at the University of New South Wales

New report shows Australia's net migration rates recovering to pre-pandemic levels