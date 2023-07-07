Только в ходе восьми из 44 референдумов в Австралии люди сказали «да». Рассказываем — каких

До окончания этого года более 17 миллионов австралийцев получат возможность проголосовать на первом общенациональном референдуме в этом тысячелетии.





На референдуме, который, как ожидается, состоится в течение последних трех месяцев 2023 года , будет рассмотрен вопрос о том, следует ли Австралии закрепить право голоса Коренных народов в парламенте в своей конституции.





Это будет 45-й референдум в истории страны и первый за 23 года.





Референдум — это общественное голосование, проводимое для определения того, будет ли изменена конкретная часть Конституции Австралии. В ходе референдума задается конкретный вопрос и избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».





Результат является обязательным к исполнению. Это означает, что правительство должно действовать, чтобы внести изменения, что отличается от плебисцита, такого как тот, который был проведен по однополым бракам в 2017 году, когда правительство не брало на себя обязательство действовать по результатам, но закон по разрешению однополых браков был принят.



Австралия на самом деле сказала «да» в ходе 13 референдумов, но не все они привели к изменениям

Большинство австралийцев сказали «да» в ходе 13 австралийских референдумов. Многие из них касались относительно второстепенных вопросов, например, кто может заменить сенатора, если он уйдет в отставку или умрет до истечения срока его полномочий.





Но среди наиболее значительных успешных референдумов был референдум 1946 года, на котором голосование «за» помогло заложить основу национальной государственной системы социального обеспечения, которой сегодня занимается Centrelink, и референдум 1967 года о признании Аборигенных народов в конституции.



Source: SBS Но только результаты восьми референдумов были воплощены в жизнь. Это произошло потому, что для внесения конституционных изменений требуется «двойное большинство». Помимо того, что общее количество голосов по стране должно составлять более 50 процентов, большинство избирателей в большинстве штатов (четырех или большинстве из шести штатов) также должны сказать «да». Голоса в Австралийской столичной территории и Северной территории считаются только в общенациональном голосовании.





Профессор истории Австралийского национального университета Фрэнк Бонджорно сказал, что это делается для того, чтобы «не допустить ситуации, когда большинство избирателей сказали «да», но это большинство было сосредоточено в более густонаселенных штатах».





Все штаты и 54,39 процента австралийцев проголосовали «за» на референдуме по социальному обеспечению в 1946 году. Референдум 1967 года о признании Коренных народов Австралии в конституции получил самый высокий процент ответов «да» по сравнению с любым австралийским референдумом: более 90 процентов людей проголосовали положительно. Это позволило официально включить представителей Коренных народов в состав населения и позволило Содружеству принять законы для Коренных народов.





Для внесения изменений в законодательство после референдума «Голос Коренных народов в парламенте» также потребуется двойное большинство.



Source: SBS Пол Килди — старший преподаватель факультета права и юстиции Университета Нового Южного Уэльса. Он отмечает, что это условие означает высокую планку для достижения результата «за».





«Пять референдумов получили общенациональное одобрение, которое не оказалось таковым на уровне штатов, втором препятствии».



На некоторых референдумах задавали более одного вопроса

На референдуме «Голос в парламенте» (Voice to Parliament) будет только один вопрос . Вот как он будет сформулирован: «Предлагаемый закон: изменить Конституцию, чтобы признать Первые народы Австралии, учредив Голос Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива. Вы одобряете это предложенное изменение?»





За все время австралийская общественность ответила на 44 различных вопроса референдумов, но некоторые вопросы были объединены, и всего людей спрашивали в 19-ти случаях.





Первый в истории референдум в Австралии в 1906 году содержал один вопрос, и по итогам референдума дата начала срока полномочий членов Сената была перенесена с 1 января на 1 июля.



Australia's next referendum will take place in 2023. Source: Getty / SAEED KHAN Тогда в Австралии проживало всего четыре миллиона человек по сравнению с 25 миллионами сегодня, и 82 процента из 2,1 миллиона человек, включенных в список избирателей, проголосовали за.





Референдум с наибольшим количеством различных вопросов, на которые нужно было ответить одновременно, состоялся в 1913 году, когда два крупных вопроса, которые не были вынесены на референдум 1911 года, были разбиты на шесть вопросов. Вопросы были направлены на получение одобрения избирателей, чтобы расширить полномочия Содружества в торговле и коммерции, но ни одно из предложений не было реализовано.





Из пяти референдумов с одним вопросом только два (1906 и 1928) получили двойное большинство ответов «да», но профессор Бонджорно сказал, что постановка более одного вопроса также может «замутить воду» и повлиять на исход референдума.



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«Бывший премьер-министр Джон Ховард сделал это в 1999 году; он внес предложение о новой преамбуле к конституции одновременно с вопросом о республике, за что подвергся широкой критике. На самом деле, некоторые люди увидели в этом попытку запутать избирателей», — сказал он.





Д-р Килди говорит, что это было слишком большой нагрузкой на избирателей ожидать от них оставаться информированными и чувствовать себя комфортно, одобряя так много изменений.





«В ряде случаев были достаточно адекватные предложения, но оставалось искушение просто сказать "нет"», — считает он.



Почему формулировка вопроса референдума действительно имеет значение

Вопросы референдума должны быть четкими, в них должны быть указаны точные изменения в конституции, которые будут внесены в случае их принятия. Опыт показывает, что более прямолинейные вопросы, такие как установление пенсионного возраста для судей и разрешение на участие в референдумах на австралийских территориях, имели успех.





Профессор Бонджорно говорит, что вопрос на референдуме 1944 года привел бы к аналогичным изменениям, которые были предложены на референдуме 1967 года для признания Аборигенных жителей, но вопросы были сформулированы по-разному.



Before the 1967 referendum, Aboriginal people were not counted as part of the Australian population. Source: Supplied / National Gallery of Australia Способность издавать законы для Коренных австралийцев была одним из 14 полномочий, которые федеральное правительство стремилось получить на референдуме 1944 года, когда избирателей спросили, одобряют ли они поправки по «Послевоенной реконструкции и демократическим правам».





А вот в 1967 году избирателей попросили одобрить изменения, в которых «исключались бы некоторые слова, относящиеся к представителям Аборигенной расы в любом штате, и чтобы Аборигенные жители учитывались при подсчете населения».



«Существует частичное совпадение, и можно даже сказать, что на референдуме 1944 года было предложено, чтобы федеральное правительство имело контроль или власть над вопросам Аборигенных народов», — говорит профессор Бонджорно.





По его словам, это свидетельствует о том, что еще один референдум о превращении Австралии в республику не исключен в ближайшее время, несмотря на референдум по этому вопросу, проведенный в 1999 году.



The Queen remained Australia's head of state following the No vote winning the 1999 referendum. Source: Getty / Rob Griffith Профессор Бонджорно говорит, что точная формулировка вопроса, поставленного на референдуме 1999 года о том, должна ли Австралия стать республикой или нет, оказала большое влияние на победу в голосовании против, несмотря на то, что опрос показывал, что две трети австралийцев в то время были за республику.





«В основном это произошло из-за того, что среди республиканцев были разногласия по поводу того, как избирать президента», — сказал он.





«Большинство хотело республику, но у них были противоречия по поводу того, как она будет выглядеть и каковы будут фактические изменения».





Около 55 процентов избирателей ответили «нет» на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Австралия стала республикой на референдуме 1999 года.



Source: SBS Референдум также вряд ли будет иметь успех, если он слишком перегружен.





Возможно, именно это случилось с реферндумом о послевоенном восстановлении 1944 года, когда избирателей попросили ответить «да» или «нет» в отношении законодательства, охватывающего ряд областей, в которых правительство хотело расширить полномочия.





«Хотя это был и всего один вопрос, но при этом надо было ответить "да" или "нет" по поводу 14-ти различных изменений, так что это было довольно сложно, и он не имел успеха», — рассказывает профессор Бонджорно.



Некоторые референдумы проводились одновременно с выборами

На восьми федеральных выборах в Австралии было задано более 20 вопросов референдума, а это означает, что люди предоставляли свои ответы на вопросы референдума одновременно с бюллетенями для голосования на общенациональных выборах.





В последний раз это произошло почти 40 лет назад, когда избирателей на федеральных выборах 1984 года также попросили проголосовать на референдуме о сроках сенаторов, а также в тот же день состоялись выборы в Палату представителей и Сенат. Тот референдум провалился.





«Если проанализировать записи о результатах, то сложно сказать, способствует ли успеху проведение референдума в день голосования или нет», — говорит доктор Килди.





Он предупредил, что это может «немного оттянуть внимание от вопроса референдума».





«Идея состоит в том, что политические партии сосредоточат большую часть своего внимания на выборах и у них будет меньше времени, чтобы сосредоточиться исключительно на вопросе референдума».



Anthony Albanese at Garma Festival in the Northern Territory last year. Source: AAP / Aaron Bunch Нет планов проводить референдум по вопросу о праве голоса в парламенте одновременно с выборами.





Премьер-министр Энтони Альбанезе обязался провести референдум по этому вопросу в течение первого срока своего правительства после избрания его премьер-министром в мае 2022 года. В то время он призвал к двухпартийной поддержке для внесения изменений в конституцию, чтобы это стало возможным.





Профессора Бонджорно и Килди согласны с тем, что двухпартийная поддержка или ее отсутствие были важным фактором успеха прошлых референдумов.





«Если вы посмотрите на те, что получились, то увидите, что на них действующее правительство получало одобрение оппозиции», — говорит профессор Бонджорно.





Либеральная партия, возглавляемая лидером оппозиции Питером Даттоном, объявила в апреле, что официально выступит против предложения «Голоса», вынесенного на референдум. Хотя партия поддерживает саму идею конституционного признания Коренных народов Австралии, она не поддерживает вариант с предоставлением права голоса в парламенте.





Г-н Даттон обвинил лейбористскую партию в том, что она «выдумывает многое набегу», и постоянно призывал предоставить более подробную информацию о предложении «Голос».



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Д-р Килди сказал, что сильное правительство также способствовало положительным результатам референдума.





«У вас должен быть премьер-министр или правительство, которое готово отстаивать свою позицию, и хорошее предложение, которое находится на обсуждении какое-то время и которое направлено на решение реальной проблемы», — говорит он.





Профессор Бонджорно сказал, что просить людей проголосовать по конкретному вопросу одновременно с тем, когда их просят проголосовать на выборах, может привести к ошибочному результату.





«Люди могут использовать вопрос референдума для протеста против действующего правительства, сказав "нет"», — считает он.





Четыре из восьми вопросов референдума, которые привели к конституционным изменениям, были заданы одновременно с общенациональными выборами.



Почему контекст решает все

Хотя такие факторы как формулировка вопроса могут иметь некоторое влияние на результаты голосования, все же эксперты соглашаются, что каждый результат референдума рассказывает свою собственную историю уникального времени и ситуации, когда он проводился.





«Каждый референдум — это отдельное событие со своими проблемами и собственным политическим и экономическим контекстом», — сказал доктор Килди.





История говорит нам, что хорошо продуманные вопросы, которые избиратели могут легко понять и которые также пользуются межпартийной поддержкой, имеют больше шансов внести изменения в конституцию Австралии.





Министр по делам Коренных народов Австралии Линда Берни заявила, что как рабочая группа по референдуму, так и группа по взаимодействию с правительством работают с правительством над следующими шагами на пути к референдуму.



Minister for Indigenous Australians Linda Burney and Special Envoy for Reconciliation and the Implementation of the Uluru Statement from the Heart, Patrick Dodson. Source: AAP / Mick Tsikas По ее мнению, важно обеспечить приоритетность взглядов Коренных народов и жителей островов Торресова пролива при принятии решений, ведущих к референдуму.





«Они дадут нам совет о том, как использовать добрую волю австралийского сообщества в этом важном проекте выстраивания нации», — сказала она.





Как и в случае с выборами, все австралийские избиратели получат право голоса на предстоящем референдуме, и участие в нем будет обязательным.





Австралийская избирательная комиссия (AEC) подтвердила SBS News, что люди, которые не проголосуют, могут быть оштрафованы на 20 долларов.





В комментарии Комиссии говорится, что референдумы обычно стоят почти столько же, сколько и федеральные выборы, и хотя окончательная цифра по выборам 2022 года еще не обнародована, по оценкам, они обошлись в примерно 400 миллионов долларов.



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В то время как правительство выделило средства сторонам, агитирующим за «да» и «нет» на референдуме 1999 года для проведения кампаний, правительство Альбанезе указало, что на предстоящем референдуме этого не будет.





Правительство внесло в парламент законопроект о внесении изменений в процесс референдума, включая новые механизмы информирования общественности и финансирования кампаний.





Правительство предлагало внести изменения, чтобы отказаться от официальных бумажных брошюр «да / нет», в которых излагаются аргументы обеих сторон по вопросу референдума.





Однако совсем недавно они согласились с требованием Коалиции сохранить брошюры, которые должны быть отправлены по почте каждому австралийцу с правом голоса.





Г-н Альбанезе сказал, что референдум будет проведен до 2024 года.



