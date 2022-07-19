"200 дней". Переселение украинцев в региональную Австралию

Сейчас Юрий и Инна живут в Ньюкасле и ждут малышку, которая должна родиться совсем скоро. Юрий делает веганские десерты и развивает свой кондитерский бизнес. Инна в Киеве играла в театре, а сейчас помогает Юрию.





Кроме того, они помогают другим семьям из Украины начать новую жизнь в региональной Австралии - в рамках проекта "200 дней до самостоятельности", который начали пригласившие их Марк и Дженни Чэппл.



