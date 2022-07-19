"200 дней". Переселение украинцев в региональную Австралию

Yuri and Inna Chuchenko

Source: Supplied by Yuri and Inna Chuchenko

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Украинцы Юрий и Инна Чученко приехали в Австралию 25 марта, помогла им в этом пара из Нового Южного Уэльса, которая узнала о супругах в Instagram.

Сейчас Юрий и Инна живут в Ньюкасле и ждут малышку, которая должна родиться совсем скоро. Юрий делает веганские десерты и развивает свой кондитерский бизнес. Инна в Киеве играла в театре, а сейчас помогает Юрию.

Кроме того, они помогают другим семьям из Украины начать новую жизнь в региональной Австралии - в рамках проекта "200 дней до самостоятельности", который начали пригласившие их Марк и Дженни Чэппл.

Подробнее о проекте, о пути Юрия и Инны, а также о помощи, которую недавние переселенцы из Украины могут получить в Австралии, слушайте в нашем подкасте.
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