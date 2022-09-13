Домашнее насилие

#3 Домашнее насилие. "Нам стыдно делиться, потому что мы считаем себя виноватыми"

Домашнее насилие

Portrait of depressed woman, sad woman, woman having headache, worried woman

Source: Moment RF / kolderal/Getty Images

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Published 13 September 2022 at 1:55pm, updated 13 September 2022 at 2:17pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

Нина (имя изменено) годами не могла выйти из нездоровых отношений, терпела эмоциональный абьюз и прощала измены. В этом году после долгой работы с психологом ей удалось завершить их.

Published 13 September 2022 at 1:55pm, updated 13 September 2022 at 2:17pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Highlights
  • Нина решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других женщин, которые могут оказаться в зависимых отношениях, приехав в Австралию без особых связей и знакомств и держащихся за партнеров.
  • В этом подкасте она рассказывает о признаках нездоровых отношений, которые не были для нее очевидными, но должны были насторожить ее.
  • Один из этих признаков - запрет на контакты с общими знакомыми.
В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.

Первые серии подкаста слушайте здесь:
READ MORE

#1 Домашнее насилие. "Я думала, что всё, мы умрём. Но, к счастью, повезло"

#2 Домашнее насилие. "Мы помогли многим тысячам женщин начать новую жизнь в Австралии"

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  • Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000
  • Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии: 
    1800respect.org.au
     или 1800 737 732
  • Найдите услуги в своем штате или территории:  
    https://www.1800respect.org.au/services
  • Lifeline 13 11 14 
    www.lifeline.org.au
  • Kids Helpline 1800 55 1800 
    kidshelpline.com.au
     (24/7)
  • Men’s Referral Service 1300 766 491 
    ntv.org.au
    (анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)
  • Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)
  • The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)
  • ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)
  • Больше организаций: 
    essential resources and how you can help
Слушайте также:
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Lose your visa or tolerate domestic violence? image

Действительно ли женщинам на зависимых визах приходится терпеть домашнее насилие, чтобы сохранить миграционный статус?

SBS Russian

14/12/202122:38
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Latest podcast episodes

Luba Tanevski, Migration Agent

#2 Домашнее насилие. "Мы помогли многим тысячам женщин начать новую жизнь в Австралии"

crying woman

#1 Домашнее насилие. "Я думала, что всё, мы умрём. Но, к счастью, повезло"