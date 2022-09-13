3 Домашнее насилие. "Нам стыдно делиться, потому что мы считаем себя виноватыми"

Highlights
- Нина решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других женщин, которые могут оказаться в зависимых отношениях, приехав в Австралию без особых связей и знакомств и держащихся за партнеров.
- В этом подкасте она рассказывает о признаках нездоровых отношений, которые не были для нее очевидными, но должны были насторожить ее.
- Один из этих признаков - запрет на контакты с общими знакомыми.
В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.
Первые серии подкаста слушайте здесь:
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- Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000
- Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии: или 1800 737 732
- Найдите услуги в своем штате или территории:
- Lifeline 13 11 14
- Kids Helpline 1800 55 1800 (24/7)
- Men’s Referral Service 1300 766 491 (анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)
- Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)
- The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)
- ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)
- Больше организаций:
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Действительно ли женщинам на зависимых визах приходится терпеть домашнее насилие, чтобы сохранить миграционный статус?
SBS Russian
14/12/202122:38