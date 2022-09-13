3 Домашнее насилие. "Нам стыдно делиться, потому что мы считаем себя виноватыми"

Highlights Нина решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других женщин, которые могут оказаться в зависимых отношениях, приехав в Австралию без особых связей и знакомств и держащихся за партнеров.

В этом подкасте она рассказывает о признаках нездоровых отношений, которые не были для нее очевидными, но должны были насторожить ее.

Один из этих признаков - запрет на контакты с общими знакомыми.

В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.





Первые серии подкаста слушайте здесь:



Advertisement

Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000

Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии: 1800respect.org.au или 1800 737 732

Найдите услуги в своем штате или территории: https://www.1800respect.org.au/services

Lifeline 13 11 14 www.lifeline.org.au

Kids Helpline 1800 55 1800 kidshelpline.com.au (24/7)

Men’s Referral Service 1300 766 491 ntv.org.au (анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)

Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)

The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)

ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)

Больше организаций: essential resources and how you can help

Слушайте также:

