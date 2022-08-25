#1 Домашнее насилие. "Я думала, что всё, мы умрём. Но, к счастью, повезло"

crying woman

Sad woman with hands covering her face sitting on the floor at home Credit: Mindful Media/Getty Images

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В первой серии подкаста о домашнем насилии в Австралии Алла из Виктории рассказывает свою историю.

Key Points
  • Алла приехала в Австралию как туристка и застряла в стране из-за закрытия границ.
  • Она встретила мужчину, вышла за него замуж и родила ребенка. Она рассказывает, что муж контролировал ее эмоционально и финансово и подвергал опасности из-за пьяного вождения и частых срывов.
  • Ее малышу 2 месяца. Несколько недель назад она решилась уйти из дома.
  • У нее не было денег на такси, поэтому она шла до полицейского участка пешком 3 часа с малышом.
  • Сейчас Алла живет в убежище для женщин, столкнувшихся с домашним насилием.
В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.

Гостья первого эпизода делится своим опытом жизни в ситуации домашнего насилия, рассказывает о поддержке, которую получила от организаций и государства и дает рекомендации тем, кто оказался в похожем положении.

Предупреждение: этот контент может вызвать сильные эмоции.

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Потерять визу или терпеть домашнее насилие?

“Я хочу предостеречь еще одного человека от того, чтобы пройти через ад”

  • Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000
  • Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии:
    1800respect.org.au
    or 1800 737 732
  • Найдите услуги в своем штате или территории:
    https://www.1800respect.org.au/services
  • Lifeline 13 11 14
    www.lifeline.org.au
  • Kids Helpline 1800 55 1800
    kidshelpline.com.au
    (24/7)
  • Men’s Referral Service 1300 766 491
    ntv.org.au
    (анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)
  • Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)
  • The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)
  • ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)
  • Больше организаций:
    essential resources and how you can help
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