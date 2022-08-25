1 Домашнее насилие. "Я думала, что всё, мы умрём. Но, к счастью, повезло"

Key Points Алла приехала в Австралию как туристка и застряла в стране из-за закрытия границ.

Она встретила мужчину, вышла за него замуж и родила ребенка. Она рассказывает, что муж контролировал ее эмоционально и финансово и подвергал опасности из-за пьяного вождения и частых срывов.

Ее малышу 2 месяца. Несколько недель назад она решилась уйти из дома.

У нее не было денег на такси, поэтому она шла до полицейского участка пешком 3 часа с малышом.

Сейчас Алла живет в убежище для женщин, столкнувшихся с домашним насилием.

В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.





Гостья первого эпизода делится своим опытом жизни в ситуации домашнего насилия, рассказывает о поддержке, которую получила от организаций и государства и дает рекомендации тем, кто оказался в похожем положении.





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