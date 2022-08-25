1 Домашнее насилие. "Я думала, что всё, мы умрём. Но, к счастью, повезло"

Key Points
- Алла приехала в Австралию как туристка и застряла в стране из-за закрытия границ.
- Она встретила мужчину, вышла за него замуж и родила ребенка. Она рассказывает, что муж контролировал ее эмоционально и финансово и подвергал опасности из-за пьяного вождения и частых срывов.
- Ее малышу 2 месяца. Несколько недель назад она решилась уйти из дома.
- У нее не было денег на такси, поэтому она шла до полицейского участка пешком 3 часа с малышом.
- Сейчас Алла живет в убежище для женщин, столкнувшихся с домашним насилием.
В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.
Гостья первого эпизода делится своим опытом жизни в ситуации домашнего насилия, рассказывает о поддержке, которую получила от организаций и государства и дает рекомендации тем, кто оказался в похожем положении.
Предупреждение: этот контент может вызвать сильные эмоции.
- Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000
- Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии: or 1800 737 732
- Найдите услуги в своем штате или территории:
- Lifeline 13 11 14
- Kids Helpline 1800 55 1800 (24/7)
- Men’s Referral Service 1300 766 491 (анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)
- Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)
- The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)
- ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)
- Больше организаций: