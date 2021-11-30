“Я хочу предостеречь еще одного человека от того, чтобы пройти через ад”

Natalia Raymon

Natalia Raymon Source: Supplied by Natalia Raymon

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Наталья Раймон - бизнес-леди из Мельбурна и мама четверых детей. Когда-то она сама прошла через домашнее насилие, а теперь помогает другим женщинам выйти из тяжелой ситуации.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • как Наталья помогает женщинам в Австралии и по всему миру выйти из ситуации домашнего и семейного насилия;
  • о проблемах, мешающих женщинам-иммигранткам уйти от абьюзеров;
  • о службах поддержки и возможностях для женщин, которые решились на сложный шаг;
  • можно ли в Австралии получить бесплатную помощь жертвам домашнего насилия с постоянными и временными визами и др.
"Чем раньше женщина обратится за помощью, тем легче будет решить проблемы, - говорит Наталья и рекомендует не ждать, когда случится непоправимое. - Я предпочитаю, чтобы женщина позвонила не тогда, когда она решила уйти, а тогда, когда она почувствовала, что происходит что-то не то".
Natalia Raymon
Natalia Raymon Source: Supplied by Natalia Raymon
Основные сложности, с которыми сталкиваются иммигрантки:

  • незнание языка или проблема с адаптацией понятий для англоязычных специалистов;
  • менталитет (стыд, попытки уменьшить проблему, выгородить насильника, взять вину на себя, огородить семью как святое от вмешательства извне);
  • боязнь потерять денежную поддержку, жилье или визу;
  • незнание системы оказания помощи.
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"Люди в ситуации семейного насилия часто не могут выйти на 15 минут, чтобы обратиться за помощью"

"Вся помощь, связанная с шелтером, психологической поддержкой, ваучерами на еду - она бесплатная", - говорит Наталья.
И да, принимают всех: с визами и без виз. Совершенно не нужно этого бояться.
По ее словам, самая действенная организация, предлагающая помощь в Мельбурне сейчас, - это inTouch. Обратиться туда можно по телефону 1800 755 988.

Подробнее слушайте в интервью в плеере наверху страницы.

 

  • Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000
  • Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в 
    1800respect.org.au
     по номеру 1800 737 732
  • Найти услуги в вашем штате или территории: 
    https://www.1800respect.org.au/services
  • Lifeline 13 11 14 
    www.lifeline.org.au 
  • Kids Helpline 1800 55 1800 
    kidshelpline.com.au
     (24/7)
  • Men’s Referral Service 1300 766 491
     ntv.org.au 
    (анонимно и конфиденциально - для мужчин)
  • Q Life
     | 1800 184 527 Анонимная и бесплатная поддержка LGBTI
  • The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 - для сообщений об абьюзе или принижении людей с инвалидностью.
  • ELDERHelp | 1800 353 374 - чтобы узнать, как вы можете получить поддержку и помощь. 
 

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