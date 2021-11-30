“Я хочу предостеречь еще одного человека от того, чтобы пройти через ад”

Из этого подкаста вы узнаете:





как Наталья помогает женщинам в Австралии и по всему миру выйти из ситуации домашнего и семейного насилия;

о проблемах, мешающих женщинам-иммигранткам уйти от абьюзеров;

о службах поддержки и возможностях для женщин, которые решились на сложный шаг;

можно ли в Австралии получить бесплатную помощь жертвам домашнего насилия с постоянными и временными визами и др.

"Чем раньше женщина обратится за помощью, тем легче будет решить проблемы, - говорит Наталья и рекомендует не ждать, когда случится непоправимое. - Я предпочитаю, чтобы женщина позвонила не тогда, когда она решила уйти, а тогда, когда она почувствовала, что происходит что-то не то". Natalia Raymon Source: Supplied by Natalia Raymon Основные сложности, с которыми сталкиваются иммигрантки:





незнание языка или проблема с адаптацией понятий для англоязычных специалистов;

менталитет (стыд, попытки уменьшить проблему, выгородить насильника, взять вину на себя, огородить семью как святое от вмешательства извне);

боязнь потерять денежную поддержку, жилье или визу;

незнание системы оказания помощи.

"Вся помощь, связанная с шелтером, психологической поддержкой, ваучерами на еду - она бесплатная", - говорит Наталья.

И да, принимают всех: с визами и без виз. Совершенно не нужно этого бояться.

По ее словам, самая действенная организация, предлагающая помощь в Мельбурне сейчас, - это inTouch. Обратиться туда можно по телефону 1800 755 988.





Подробнее слушайте в интервью в плеере наверху страницы.











Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000

Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в 1800respect.org.au по номеру 1800 737 732

Найти услуги в вашем штате или территории: https://www.1800respect.org.au/services

Lifeline 13 11 14 www.lifeline.org.au

Kids Helpline 1800 55 1800 kidshelpline.com.au (24/7)

Men’s Referral Service 1300 766 491 ntv.org.au (анонимно и конфиденциально - для мужчин)

Q Life | 1800 184 527 Анонимная и бесплатная поддержка LGBTI

The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 - для сообщений об абьюзе или принижении людей с инвалидностью.

ELDERHelp | 1800 353 374 - чтобы узнать, как вы можете получить поддержку и помощь.





