“Я хочу предостеречь еще одного человека от того, чтобы пройти через ад”

Из этого подкаста вы узнаете:
- как Наталья помогает женщинам в Австралии и по всему миру выйти из ситуации домашнего и семейного насилия;
- о проблемах, мешающих женщинам-иммигранткам уйти от абьюзеров;
- о службах поддержки и возможностях для женщин, которые решились на сложный шаг;
- можно ли в Австралии получить бесплатную помощь жертвам домашнего насилия с постоянными и временными визами и др.
"Чем раньше женщина обратится за помощью, тем легче будет решить проблемы, - говорит Наталья и рекомендует не ждать, когда случится непоправимое. - Я предпочитаю, чтобы женщина позвонила не тогда, когда она решила уйти, а тогда, когда она почувствовала, что происходит что-то не то".
Основные сложности, с которыми сталкиваются иммигрантки:
Natalia Raymon Source: Supplied by Natalia Raymon
- незнание языка или проблема с адаптацией понятий для англоязычных специалистов;
- менталитет (стыд, попытки уменьшить проблему, выгородить насильника, взять вину на себя, огородить семью как святое от вмешательства извне);
- боязнь потерять денежную поддержку, жилье или визу;
- незнание системы оказания помощи.
"Вся помощь, связанная с шелтером, психологической поддержкой, ваучерами на еду - она бесплатная", - говорит Наталья.
И да, принимают всех: с визами и без виз. Совершенно не нужно этого бояться.
По ее словам, самая действенная организация, предлагающая помощь в Мельбурне сейчас, - это inTouch. Обратиться туда можно по телефону 1800 755 988.
Подробнее слушайте в интервью в плеере наверху страницы.
- Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000
- Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в по номеру 1800 737 732
- Найти услуги в вашем штате или территории:
- Lifeline 13 11 14
- Kids Helpline 1800 55 1800 (24/7)
- Men’s Referral Service 1300 766 491(анонимно и конфиденциально - для мужчин)
- | 1800 184 527 Анонимная и бесплатная поддержка LGBTI
- The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 - для сообщений об абьюзе или принижении людей с инвалидностью.
- ELDERHelp | 1800 353 374 - чтобы узнать, как вы можете получить поддержку и помощь.