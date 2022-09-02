2 Домашнее насилие. "Мы помогли многим тысячам женщин начать новую жизнь в Австралии"

Key Points Организация inTouch предоставляет юридическую, финансовую, иммиграционную и другую поддержку женщинам, пережившим семейное насилие.

Также действует программа для мужчин из разных культурных и языковых сообществ, которые хотят изменить свое поведение.

Специалисты inTouch проводят тренинги по работе с людьми из разных культур и стран для сотрудников других организаций.

Женщины также могут получить помощь с образованием, трудоустройством и др.

В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.





Гостья подкаста - Люба Таневски , иммиграционный агент некоммерческой организации inTouch , которая уже почти 38 лет помогает иммигранткам-жертвам домашнего насилия в Виктории.





В этом подкасте Люба рассказывает о типичных визовых историях иммигранток, переживших домашнее насилие, а также о законах, которые действуют в Австралии, и работе организации.





Первый эпизод подкаста о домашнем насилии слушайте здесь:

