2 Домашнее насилие. "Мы помогли многим тысячам женщин начать новую жизнь в Австралии"

Key Points
- Организация inTouch предоставляет юридическую, финансовую, иммиграционную и другую поддержку женщинам, пережившим семейное насилие.
- Также действует программа для мужчин из разных культурных и языковых сообществ, которые хотят изменить свое поведение.
- Специалисты inTouch проводят тренинги по работе с людьми из разных культур и стран для сотрудников других организаций.
- Женщины также могут получить помощь с образованием, трудоустройством и др.
В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.
Гостья подкаста - Люба Таневски, иммиграционный агент некоммерческой организации , которая уже почти 38 лет помогает иммигранткам-жертвам домашнего насилия в Виктории.
В этом подкасте Люба рассказывает о типичных визовых историях иммигранток, переживших домашнее насилие, а также о законах, которые действуют в Австралии, и работе организации.
Первый эпизод подкаста о домашнем насилии слушайте здесь:
- Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000
- Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии:
or 1800 737 732
- Найдите услуги в своем штате или территории:
- Lifeline 13 11 14
- Kids Helpline 1800 55 1800
(24/7)
- Men’s Referral Service 1300 766 491
(анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)
- Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)
- The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)
- ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)
- Больше организаций: