#2 Домашнее насилие. "Мы помогли многим тысячам женщин начать новую жизнь в Австралии"

Luba Tanevski, Migration Agent

Luba Tanevski, migration agent in inTouch Credit: © 2015, Beckon Media, All Rights Reserved Supplied by Luba Tanevski

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Организация inTouch предоставляет поддержку, сервисы и программы женщинам-иммигранткам и беженкам в штате Виктория, в том числе с решением визового вопроса.

Key Points
  • Организация inTouch предоставляет юридическую, финансовую, иммиграционную и другую поддержку женщинам, пережившим семейное насилие.
  • Также действует программа для мужчин из разных культурных и языковых сообществ, которые хотят изменить свое поведение.
  • Специалисты inTouch проводят тренинги по работе с людьми из разных культур и стран для сотрудников других организаций.
  • Женщины также могут получить помощь с образованием, трудоустройством и др.
В этой серии подкастов мы публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов.

Гостья подкаста - Люба Таневски, иммиграционный агент некоммерческой организации
inTouch
, которая уже почти 38 лет помогает иммигранткам-жертвам домашнего насилия в Виктории.

В этом подкасте Люба рассказывает о типичных визовых историях иммигранток, переживших домашнее насилие, а также о законах, которые действуют в Австралии, и работе организации.

Первый эпизод подкаста о домашнем насилии слушайте здесь:
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#1 Домашнее насилие. "Я думала, что всё, мы умрём. Но, к счастью, повезло"

  • Если вы или другой человек находитесь в опасности, позвоните по номеру 000
  • Чтобы поговорить о семейном или сексуальном насилии: 
    1800respect.org.au

     or 1800 737 732
  • Найдите услуги в своем штате или территории: 
    https://www.1800respect.org.au/services
  • Lifeline 13 11 14 
    www.lifeline.org.au
  • Kids Helpline 1800 55 1800 
    kidshelpline.com.au

     (24/7)
  • Men’s Referral Service 1300 766 491 
    ntv.org.au

    (анонимные и конфиденциальные телефонные консультации для мужчин)
  • Q Life | 1800 184 527 (анонимная и бесплатная поддержка ЛГБТИК+ людей)
  • The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 (для сообщений об абьюзе в отношении людей с инвалидностью)
  • ELDERHelp | 1800 353 374 (как получить помощь, поддержку и направления)
  • Больше организаций: 
    essential resources and how you can help
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