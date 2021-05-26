5 преимуществ хлеба на закваске перед дрожжевым хлебом

Из этого подкаста вы узнаете:
- как делается закваска;
- почему хлеб на закваске лучше переваривается;
- почему он больше подходит тем, кто плохо реагирует на глютен;
- почему дрожжевой хлеб практически бесполезен;
- какой хлеб менее опасен с точки зрения набора веса;
- как хранится хлеб на закваске и дрожжах.
Гости этого подкаста:
- Наташа Летемина - пекарь и хозяйка пекарни Girl's on Bread;
- Инна Мительман - натуропат и нутрициолог.
Слушайте также:
Как превратить хобби в микробизнес
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!