5 преимуществ хлеба на закваске перед дрожжевым хлебом

Sourdough bread

Photo by Maria Savelieva. Source: Supplied by Natalia Letemina

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Пекарь Наташа Летемина и нутрициолог Инна Мительман рассказывают, чем отличается хлеб на закваске (sourdough) от обычного дрожжевого хлеба.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • как делается закваска;
  • почему хлеб на закваске лучше переваривается;
  • почему он больше подходит тем, кто плохо реагирует на глютен;
  • почему дрожжевой хлеб практически бесполезен;
  • какой хлеб менее опасен с точки зрения набора веса;
  • как хранится хлеб на закваске и дрожжах.
Гости этого подкаста:

  • Наташа Летемина - пекарь и хозяйка пекарни Girl's on Bread;
  • Инна Мительман - натуропат и нутрициолог.
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