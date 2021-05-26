5 преимуществ хлеба на закваске перед дрожжевым хлебом

Из этого подкаста вы узнаете:





как делается закваска;

почему хлеб на закваске лучше переваривается;

почему он больше подходит тем, кто плохо реагирует на глютен;

почему дрожжевой хлеб практически бесполезен;

какой хлеб менее опасен с точки зрения набора веса;

как хранится хлеб на закваске и дрожжах.

Гости этого подкаста:





Наташа Летемина - пекарь и хозяйка пекарни Girl's on Bread;

Инна Мительман - натуропат и нутрициолог.

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