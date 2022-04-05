Активист предлагает переименовать улицу в Сиднее в Ukrainian heroes street

Активист предлагает переименовать улицу в Сиднее в Ukrainian heroes streetPlay08:14 Source: Photo by Ivan PavlenkoGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.06MB) Интервью с жителем Сиднея активистом Иваном Павленко о петиции, которую он создал с целью переименовать улицу Fullerton, на которой расположено Консульство РФ, в Ukrainian Heroes.Слушайте также:Почему Австралии экономически выгодно принять беженцев из Украины?Что известно об австралийской гуманитарной визе 786 для УкраиныЖители Мариуполя: "Искали, где взять воды. И на счастье пошел снег"Русский владелец отеля в Сербии размещает беженцев из УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский выступит в Парламенте Австралии по видеосвязиМедовик в помощь: Как кондитеры из Сиднея собирали гумпомощь для беженцев Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод