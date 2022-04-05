Активист предлагает переименовать улицу в Сиднее в Ukrainian heroes street

Ivan Pavlenko

Source: Photo by Ivan Pavlenko

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Интервью с жителем Сиднея активистом Иваном Павленко о петиции, которую он создал с целью переименовать улицу Fullerton, на которой расположено Консульство РФ, в Ukrainian Heroes.

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