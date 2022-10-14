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От Сиднея до Киева, от Китая до Израиля: История семьи Топчий как история 20-го века

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Elena Topschij with her mother Irina Shapakidze. Photo from Topschij family archive.

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Published 14 October 2022 at 1:53pm
By Lera Shvets
Presented by Lera Shvets, Victoria Stankeeva
Source: SBS

Тэш Топчий про детство в русской общине Сиднея, про святочные гадания и харбинскую иммиграцию. А также про семейный рецепт шоколада, который помогает ей хранить память о матери.

Published 14 October 2022 at 1:53pm
By Lera Shvets
Presented by Lera Shvets, Victoria Stankeeva
Source: SBS
Из Сиднея в Порт-Маккуори
Тэш Топчий живет в Порт-Маккуори на побережье штата Новый Южный Уэльс. Несколько лет назад она восстанавливалась после болезни и все время проводила дома. Разбирая вещи, оставшиеся от покойной матери, Тэш нашла коробку со старыми семейными рецептами.

«В коробке был мамин рецепт шоколада, который она готовила нам с братом в детстве. Также сохранились все необходимые приспособления, даже оберточная бумага», — вспоминает Тэш.

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Находка из детства превратилась в бизнес. Тэш сначала варила шоколад для семьи и друзей, а потом начала продавать конфеты на фермерском рынке в Порт-Маккуори. Тэш рассказывает, что таким образом она соединила свою русскую и австралийскую идентичности. Кроме классических Тэш также делает начинки с австралийскими ингредиентами — миртом, диким лаймом или перечной ягодой.

Название Baba Lila и интерьер магазина — в честь мамы Тэш, Лены Топчий. В массивном деревянном шкафу видны иконы, книги на русском языке, диафильмы с видами Киева, балалайка и даже лисья шкура.

«Это всё собрано здесь в память о моей маме. Она была потрясающая женщина. Она была бы рада этой коллекции в ее честь».
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Tash Topschij, founder of "Baba Lila", in her shop
Из Харбина в Иерусалим
Елена Топчий, в девичестве Шапакидзе, родилась и выросла в Харбине в русскоязычной общине. Ее отец Еремей Шапакидзе приехал в Харбин из Советского Союза на военную службу; с ним из Омска в Харбин приехала жена Ирина Шапакидзе. Там, в Харбине, родились и выросли их дети — сын Константин и дочь Елена.

Елена Шапакидзе познакомилась со своим первым мужем в Харбине и переехала вместе с ним в Израиль. А спустя несколько лет, в 1950-ых, Елена вместе с большой группой русских евреев переехали из Израиля в Австралию. Здесь они основали целый ряд успешных бизнесов в торговле и транспорте. Среди прочего — известная австралийская компания General Pants Co и часть группы Myers.

Также как и многие из семьи ее первого мужа, Елена занималась предпринимательством. У нее был свой магазин одежды, еще она импортировала в Австралию меха.

«Маму многие любили, но многие ей и завидовали. Потому что она была красивая, умная женщина с сильным характером», — вспоминает Тэш.
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Elena and Pyotr Topschij in Sydney, photo from Topschij family archive
Елена в итоге развелась со своим первым мужем, но сохранила тесную связь с еврейской общиной Сиднея. Вскоре она познакомилась со своим вторым мужем и родила вместе с ним двоих детей — Тэш и ее брата Диму. Тэш рассказывает, что отец был
оперным и эстрадным певцом
, много выступал по всей Австралии. Но, добавляет она, особенно часто он выступал в русском клубе в районе Стратфилд.
Многие представители старой русской иммиграции точно его помнят. Его звали Петр Топчий. Он был достаточно известный.
В начале 1970-ых Петр вернулся обратно в Киев, где построил успешную карьеру и женился вновь. Тэш вспоминает, что в Австралии его искусство ценили не настолько, насколько в Украине. Это была одной из причин, по которой он решил вернуться обратно.
Слушать историю семьи Топчий полностью
BabaLila with ADV point image

Шоколад, опера и святочные гадания — история семьи Топчий из русской общины Сиднея середины 20-го века

12:11

Из Харбина в Сидней
Лена Топчий много работала, и детей воспитывала бабушка. Лена перевезла свою мать Ирину Шапакидзе из Харбина в Сидней после смерти отца.

Тэш вспоминает, что в бабушкину спальню им с братом было запрещено заходить без разрешения. Там, как описывает Тэш, был свой отдельный мир — мольберт, краски, лоскутки для шитья и даже рисовая бумага для реставрации книг.

Тэш говорит, что бабушка была кем-то вроде лекаря. Из Омска в Харбин она перевезла с собой старые дореволюционные книги по народной медицине и метафизике.
Она запрещала нам рассказывать про эти книги. А я вот теперь сижу и рассказываю о них всей аудитории SBS Russian.
Также бабушка Ирина была известной гадалкой в русской общине. На святки в доме семьи Топчий собирались гости, и бабушка делала предсказания на год вперед. Тэш и Диме разрешалось не ложиться спать и наблюдать за процессом.

«Перед ней стояла большая чаша с водой. На поверхности плавали маленькие куски бумаги, а скорлупа грецкого ореха была что-то вроде лодки. Потом вода разбалтывалась, лодка раскручивалась, и указывала на три предсказания».
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Jeremiah and Irina Shapakidze. Photo from Topschij family archive.
Детство в русской общине
Тэш вспоминает, что русскоязычная община во времена ее детства была большая и сплоченная. Тэш с братом часто бывали в русском и в украинском клубе. А русскую еду покупали за церковью. Там, по ее словам, всегда можно было купить у бабушек пельмени и пирожки.

Тэш говорит, что, по сравнению с ее австралийскими друзьями, у нее была масса запретов и правил. Австралийские семьи, вспоминает она, были намного более расслабленные.

«Но при этом у меня было очень счастливое детство. Я с теплотой вспоминаю все праздники в общине, церковные обряды на Пасху и Рождество,» — улыбается Тэш.

«Мои австралийские друзья часто спорят со мной, что я австралийка, а не русская. Но нет, не смотря на то, что в ежедневной жизни я уже не говорю на русском языке и давно не общаюсь с представителями общины, я все равно чувствую связь с моими корнями».
Lena Topschij with children.jpg
Elena Topschij with her children, Tash and Dima Topschij. Photo from Topschij family archive.
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