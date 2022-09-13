Представители бизнеса недовольны введением дополнительного выходного

22 сентября работодатели либо закроют двери своих заведений и компаний, либо продолжат работать и будут должны оплатить работу сотрудников по повышенной ставке.







Премьер-министр выступил в защиту объявления о дополнительном выходном дне на фоне критики со стороны представителей бизнеса.





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ТРАНСКРИПТ





Премьер-министр Энтони Альбанезе высказался по поводу национального Дня траура по Королеве Елизавете Второй, который приходится на 22 сентября.





"Это время для Австралии объединиться как нации. Время, когда мы скорбим и признаем вклад Королевы Елизаветы Второй в качестве главы нашего государства в течение 70 лет. Критически важные места продолжают работать в государственные выходные. Это тот случай, когда в государственные выходные действуют повышенные ставки оплаты. Это единичный случай. Это исторический факт".





Однако не все довольны датой. В Мельбурне будет в разгаре неделя Гранд-финала AFL, и день, посвященный оплакиванию Королевы, назначен всего за день до официального праздника в штате, который приходится на пятницу, 23-го.





Брюс Кибо - основатель The Big Group, компании-организатора мероприятий, связанных с Гранд-финалом, которые пройдут на нескольких площадках в преддверии важнейшей игры AFL.





Г-н Кибо говорит, что для его компании это самое неподходящее время.





«Четверг — за день до праздника в честь Гранд-финала — должен был быть днем подготовки мероприятий. Это также был вечер проведения крупных мероприятий. Теперь все это должно оплачиваться по ставке государственных выходных - каждый номер отеля, каждый авиаперелет, каждый поход в кафе, бар и ресторан».





Некоторые экономисты, в том числе Стивен Кукулас, предсказывают, что день траура обойдется австралийской экономике примерно в 1,5 миллиарда долларов. И он говорит, что это не включает повышенную оплату услуг.





«Да, это потеря производительности и нарушение фактической экономической деятельности. Повышенная оплата услуг не относятся сюда, потому что эти деньги просто передаются бизнесом работникам. Это нормально, так что это не потерянный ВВП, это точно. И снова я использую пример с автомастерской: если вы отдаете свою машину в сервис в этот день, и этот бизнес закрывается из-за официального выходного, тогда они не обслуживают вашу машину, и им нужно перенести ее на другое время и все такое. И вся потеря производительности из-за того, что бедные люди звонят (и говорят): «О, я не могу сделать это 22-го числа, нам придется сделать это в другой день...»





Алекси Бойд — генеральный директор Совета организаций малого бизнеса Австралии. Г-жа Бойд говорит, что этот день действительно принесет пользу некоторым предприятиям по всей стране. Но те, кто полагаются на клиентов, которые записываются на прием, например, парикмахерские и салоны красоты, могут столкнуться с трудностями.





"Мы поговорили с рядом наших членов из разных отраслей. Мы получили неоднозначные ответы. Некоторым было бы полезно увеличение потока людей, особенно в туристических зонах. Они считают это долгожданной возможностью и отличным днем для увеличения продаж. Но другие испытывают стресс, например, из-за того, как проработать логистику и как организовать прием клиентов".





Официальные выходные в разных штатах и территориах - как лоскутное одеяло. По данным Австралийской ассоциации ритейлеров, отсутствие единообразия может нанести ущерб бизнесу по всей стране. Ее главный отраслевой директор Флер Браун призывает к общенациональному подходу, чтобы привести все штаты к единому стандарту.





"Мы хотели бы, чтобы штаты и территории объединились, и мы считаем, что во многих случаях это должно происходить под руководством федерального правительства. Одним из примеров можно назвать часы работы. Есть много других проблем. Такие вещи, как налог на заработную плату, вещи нестандартные. Отсутствие стандарта требует огромных затрат для бизнеса".





Однако некоторые владельцы бизнеса, такие как Брюс Кибо, хотят пойти еще дальше. Он говорит, что пришло время подумать о том, чтобы предоставить сотрудникам более широкий выбор в отношении того, в каких государственных праздниках они принимают участие.



