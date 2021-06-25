Выбираем зимние вина с сомелье из Мельбурна Ольгой Дробышевой

Из этого подкаста вы узнаете:
- какие белые вина хорошо пьются зимой и не требуют сильного охлаждения;
- о красных полнотелых винах (зимой хорош не только шираз!)
- о вкусах, ароматах и особенностях разных сортов;
- о том, как в Австралии сто лет назад делали в основном шерри и порт.
Гостья подкаста - сомелье и блогер из Мельбурна Ольга Дробышева.
Белые вина - густые, насыщенные, немного маслянистые:
Olga Drobysheva Source: Supplied by Olga Drobysheva
- Chardonnay (пахнет дрожжами);
- Viognier или Marsanne (легкий аромат тропических фруктов, напоминающий о лете);
- Крепленое вино - Sherry (сухое, в отличие от сладкого портвейна);
- Muscat или Semillon (следкие десертные вина);
- "Янтарные вина" - amber или orange (оранжевое вино с горчинкой и пряным ароматом, настоявшееся на кожице и косточках).
Красные вина - полнотелые, :
- Shiraz и Cabernet Sauvignon (зимняя классика: высокая танинность и фруктовость);
- Nebbiolo (насыщенное, выдержанное, с ароматом сливы и розы);
- Sangiovese (легкий перчик, малина и темная, спелая вишня);
- Nero d'Avola ("шираз для тех, кто не любит шираз" - тоже "с перчиком и ягодами", но пьется легко);
- Cabernet Franc (легкое, почти как Pino Noir, но более насыщенное);
- Grenache (очень фруктовое, с ароматом красной смородины, "напоминает ягодный компот или джем");
- бленд GSM (нравится почти всем, идеально для зимнего ужина с друзьями или семьей);
- порт, или портвейн (крепленое).
Зажечь свечи, налить Nebbiolo. Понимаешь, сливы, розы, ароматизированные свечи и завернуться в мохнатый плед - это прям красота зимой.
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