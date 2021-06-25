Выбираем зимние вина с сомелье из Мельбурна Ольгой Дробышевой

"Bar Wines" by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

Bar Wines Source: Flickr/Alex Brown CC BY-SA 2.0

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Какие сорта вина пить зимой, если шираз надоел? Винный гид по белым, красным и крепленым винам, от которых станет теплее.

 

Из этого подкаста вы узнаете:

  • какие белые вина хорошо пьются зимой и не требуют сильного охлаждения;
  • о красных полнотелых винах (зимой хорош не только шираз!)
  • о вкусах, ароматах и особенностях разных сортов;
  • о том, как в Австралии сто лет назад делали в основном шерри и порт.
Гостья подкаста - сомелье и блогер из Мельбурна Ольга Дробышева.
Olga Drobysheva
Olga Drobysheva Source: Supplied by Olga Drobysheva
Белые вина - густые, насыщенные, немного маслянистые:

  • Chardonnay (пахнет дрожжами);
  • Viognier или Marsanne (легкий аромат тропических фруктов, напоминающий о лете);
  • Крепленое вино - Sherry (сухое, в отличие от сладкого портвейна);
  • Muscat или Semillon (следкие десертные вина);
  • "Янтарные вина" - amber или orange (оранжевое вино с горчинкой и пряным ароматом, настоявшееся на кожице и косточках).
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Красные вина - полнотелые, :

  • Shiraz и Cabernet Sauvignon (зимняя классика: высокая танинность и фруктовость);
  • Nebbiolo (насыщенное, выдержанное, с ароматом сливы и розы);
  • Sangiovese (легкий перчик, малина и темная, спелая вишня);
  • Nero d'Avola ("шираз для тех, кто не любит шираз" - тоже "с перчиком и ягодами", но пьется легко);
  • Cabernet Franc (легкое, почти как Pino Noir, но более насыщенное);
  • Grenache (очень фруктовое, с ароматом красной смородины, "напоминает ягодный компот или джем");
  • бленд GSM (нравится почти всем, идеально для зимнего ужина с друзьями или семьей);
  • порт, или портвейн (крепленое).
Зажечь свечи, налить Nebbiolo. Понимаешь, сливы, розы, ароматизированные свечи и завернуться в мохнатый плед - это прям красота зимой.
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