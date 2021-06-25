Выбираем зимние вина с сомелье из Мельбурна Ольгой Дробышевой

Из этого подкаста вы узнаете:





о том, как в Австралии сто лет назад делали в основном шерри и порт.

о вкусах, ароматах и особенностях разных сортов;

о красных полнотелых винах (зимой хорош не только шираз!)

какие белые вина хорошо пьются зимой и не требуют сильного охлаждения;

- сомелье и блогер из Мельбурна

"Янтарные вина" - amber или orange (оранжевое вино с горчинкой и пряным ароматом, настоявшееся на кожице и косточках).

Крепленое вино - Sherry (сухое, в отличие от сладкого портвейна);

Viognier или Marsanne (легкий аромат тропических фруктов, напоминающий о лете);

Модное, но не новое: грузинское "оранжевое" вино в квеври

Красные вина - полнотелые, :





Shiraz и Cabernet Sauvignon (зимняя классика: высокая танинность и фруктовость);

Nebbiolo (насыщенное, выдержанное, с ароматом сливы и розы);

Sangiovese (легкий перчик, малина и темная, спелая вишня);

Nero d'Avola ("шираз для тех, кто не любит шираз" - тоже "с перчиком и ягодами", но пьется легко);

Cabernet Franc (легкое, почти как Pino Noir, но более насыщенное);

Grenache (очень фруктовое, с ароматом красной смородины, "напоминает ягодный компот или джем");

бленд GSM (нравится почти всем, идеально для зимнего ужина с друзьями или семьей);