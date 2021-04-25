Модное, но не новое: грузинское "оранжевое" вино в квеври

Kvevri

Kvevri Source: Flickr/Levan Totosashvili CC BY-SA 2.0

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Герои нашего недавнего подкаста Борис Портной и Митч Соколин оказались не только мельбурнскими рестораторами, но и грузинскими виноделами. В этом выпуске мы говорим о модных в Европе и США грузинских "оранжевых" винах.

"Это вообще новый напиток, ничем не похож на европейские вина", - говорит винодел и сомелье Митч Соколин.

"Оранжевые" вина выдерживаются в глиняных амфорах - квеври - под землей, обычно на кожице, ветках и косточках.
Boris Portnoy and Mitchell Sokolin
Boris Portnoy and Mitchell Sokolin Source: SBS Russian
В этом подкасте:

  • в чем особенности грузинских "оранжевых" вин в квеври;
  • как они производятся;
  • кто такие грузинские "винные ковбои";
  • как двое русских парней из Нью-Йорка, живущих в Мельбурне, решили делать грузинское вино.
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