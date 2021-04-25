Модное, но не новое: грузинское "оранжевое" вино в квеври

"Это вообще новый напиток, ничем не похож на европейские вина", - говорит винодел и сомелье Митч Соколин.
"Оранжевые" вина выдерживаются в глиняных амфорах - квеври - под землей, обычно на кожице, ветках и косточках.
Boris Portnoy and Mitchell Sokolin Source: SBS Russian
В этом подкасте:
- в чем особенности грузинских "оранжевых" вин в квеври;
- как они производятся;
- кто такие грузинские "винные ковбои";
- как двое русских парней из Нью-Йорка, живущих в Мельбурне, решили делать грузинское вино.
Слушайте также:
READ MORE
Coulibiac и ogurchiki: друзья-рестораторы учат Мельбурн есть по-грузински и говорить по-русски