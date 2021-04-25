Модное, но не новое: грузинское "оранжевое" вино в квеври

"Это вообще новый напиток, ничем не похож на европейские вина", - говорит винодел и сомелье Митч Соколин.





"Оранжевые" вина выдерживаются в глиняных амфорах - квеври - под землей, обычно на кожице, ветках и косточках. Boris Portnoy and Mitchell Sokolin Source: SBS Russian

В этом подкасте:





в чем особенности грузинских "оранжевых" вин в квеври;

как они производятся;

кто такие грузинские "винные ковбои";

как двое русских парней из Нью-Йорка, живущих в Мельбурне, решили делать грузинское вино.

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