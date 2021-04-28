Готовим куличи: традиционные и альтернативные

Гости этого подкаста:
Алла Друженко. Она приехала в Австралию из Украины, где куличи называют пасками, и поделилась традиционным семейным рецептом пасхального хлеба.
Юлия Альба. Дизайнер и шеф, она придерживается творческого подхода ко всему, что делает, и рассказывает о необычных начинках и покрытиях для кулича.
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Из этого подкаста вы узнаете:
- Как готовить традиционный кулич?
- Что использовать в качестве форм для выпекания, если у вас нет специальных?
- Как подготовить изюм, чтобы он равномерно распределился по тесту?
- Из чего готовят традиционную помадку? А покрытие-маршмеллоу?
- Чем украсить кулич и какие необычные начинки можно использовать, если хочется поэкспериментировать?
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