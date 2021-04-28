Готовим куличи: традиционные и альтернативные

Гости этого подкаста:





Алла Друженко . Она приехала в Австралию из Украины, где куличи называют пасками, и поделилась традиционным семейным рецептом пасхального хлеба.





Юлия Альба . Дизайнер и шеф, она придерживается творческого подхода ко всему, что делает, и рассказывает о необычных начинках и покрытиях для кулича.





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Из этого подкаста вы узнаете:





Как готовить традиционный кулич?

Что использовать в качестве форм для выпекания, если у вас нет специальных?

Как подготовить изюм, чтобы он равномерно распределился по тесту?

Из чего готовят традиционную помадку? А покрытие-маршмеллоу?

Чем украсить кулич и какие необычные начинки можно использовать, если хочется поэкспериментировать?

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