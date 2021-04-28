Готовим куличи: традиционные и альтернативные

"DP2Q2353. Olga's Russian Easter Cake (Kulich), Eggs, and Paskha" by carlfbagge is licensed under CC BY 2.0

Source: Flickr/carlfbagge CC BY 2.0

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В воскресенье православные верующие отмечают праздник Светлой Пасхи. Как приготовить кулич? В этом подкасте кулинары из Мельбурна делятся своими секретами.

Гости этого подкаста:

Алла Друженко. Она приехала в Австралию из Украины, где куличи называют пасками, и поделилась традиционным семейным рецептом пасхального хлеба.

Юлия Альба. Дизайнер и шеф, она придерживается творческого подхода ко всему, что делает, и рассказывает о необычных начинках и покрытиях для кулича.

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Из этого подкаста вы узнаете:

  • Как готовить традиционный кулич?
  • Что использовать в качестве форм для выпекания, если у вас нет специальных?
  • Как подготовить изюм, чтобы он равномерно распределился по тесту?
  • Из чего готовят традиционную помадку? А покрытие-маршмеллоу?
  • Чем украсить кулич и какие необычные начинки можно использовать, если хочется поэкспериментировать?
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