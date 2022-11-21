Мигранты и беженцы в Сиднее приняли участие в Чемпионате мира по уличному футболу

Молодые игроки собрались здесь не на тот самый чемпионат мира, но все равно на турнире по уличному футболу талант сиднейского сообщества мигрантов проявился в полной мере.





Даниэлла Наэми — одна из присутствующих.





«Я узнала от руководителя своей школы, что пройдет вот такое инклюзивное мероприятие, своего рода подготовка к Чемпионату Мира. Я решила принять участие. Я пришла сюда сегодня утром в 9 и провела тренировку и разминку команды детей младше 9 лет, потом немного посмотрела их игру и поддержала их. А позже сегодня я сама буду играть со своей командой».





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Среди новичков турнира — четыре команды афганских беженцев. Многие из них — дети-сироты. Они прибыли из Кабула в этом году.





Чувство принадлежности гораздо важнее удачи на поле.





Тренер Сир-Шаир Карими говорит, что это одно из многих первых начинаний для многих из участников.





«У тренирую две команды, и я записал их участниками в этот турнир. Есть игроки-беженцы из Афганистана. Для многих из них это возможность первый раз сыграть на настоящем футбольном поле, на траве с надлежащей формой. Они счастливы быть здесь и получают огромное удовольствие».





Игроки со всего района пожертвовали обувь и другое снаряжение. Тем самым гарантируя, что любой, вне зависимости от возможностей, сможет принять участие.





Футбольный аналитик SBS Крейг Фостер также присутствовал на турнире.





«Это невероятно важно для социальной сплоченности и для жизни маленьких детей из разных культур. Если вы посмотрите на игроков Socceroos, увидите представителей нашей африканской диаспоры, как они играют в зелено-золотой форме, вы поймете, насколько это особенный турнир и что большой футбол и инклюзия начинаются здесь, на этом уровне».





Но бывший игрок Socceroo, который решил не ехать на чемпионат в Катар, говорит, что футбол должен показывать пример в борьбе за права человека.





«Все игроки и все бывшие игроки, особенно которым игра дала жизнь, материальные блага и положение в обществе, все болельщики, все спонсоры — все должны об этом говорить. Вы не можете молчать. Вы можете любить футбол, вы можете любить игру, потому что вы видите здесь присущую красоту. Но по-настоящему любить футбол — это значит осудить нарушения прав человека».





Боевой клич накануне чемпионата мира во имя разнообразия и уважения.



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