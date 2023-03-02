Бесплатная программа для иммигрантов по восстановительной терапии

Мы пообщались с Ириной Борисовой, которая является ассистентом и помогает людям, для которых английский - не первый язык. Она рассказала о том, что количество мест ограничено, и что если вы хотите принять участие в ней, нужно сделать бронирование. Программа включает бесплатный 45 минутный урок в подогреваем бассейне с сертифицированным преподавателем. После урока можно также поплавать.



Credit: Irina Borisova Программа начинается 9 марта в Gould Adams Park Aquatic Centre и 10 марта в Logan West Aquatic Centre and Health Club. Занятия проходят с 11.15 утра до 12 дня.



