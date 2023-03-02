Бесплатная программа для иммигрантов по восстановительной терапии

334223353_552709186963966_2928039281547323644_n.jpg

Credit: Irina Borisova

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

9 марта в Брисбене стартует 4-х недельная бесплатная программа для иммигрантов. Это восстановительная терапия, она отлично подойдет для тех, у кого болит спина, плечи, ноги или позвоночник.

Мы пообщались с Ириной Борисовой, которая является ассистентом и помогает людям, для которых английский - не первый язык. Она рассказала о том, что количество мест ограничено, и что если вы хотите принять участие в ней, нужно сделать бронирование. Программа включает бесплатный 45 минутный урок в подогреваем бассейне с сертифицированным преподавателем. После урока можно также поплавать.
334298709_1270249553555307_6582209302334787464_n.jpg
Credit: Irina Borisova
Программа начинается 9 марта в Gould Adams Park Aquatic Centre и 10 марта в Logan West Aquatic Centre and Health Club. Занятия проходят с 11.15 утра до 12 дня.

Для того чтобы забронировать место, отправьте сообщение или позвоните Ирине 0491 612 711

Слушайте также:

Программа для переводчиков — первый шаг помощи новым мигрантам в Австралии

В помощь вновь прибывшим: Как получить доступ к бесплатным английским курсам для новых мигрантов

Проблемы, с которыми сталкиваются дети иммигрантов

Share

Latest podcast episodes

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 2.03.2023

Chess

Федерация шахмат РФ теперь в Азиатской шахматной Федерации

Ukraine.png

США: Нет доказательств того, что Украина злоупотребляет многомиллиардной помощью

PXL_20210430_061532165.PORTRAIT.jpg

Важные изменения в сдаче экзамена IELTS: теперь можно пересдавать только одну часть