Как подготовиться к тесту на гражданство Австралии?

Key Points Многие местные общественные организации предлагают курсы по подготовке к экзамену на гражданство и ресурсы, которые помогут подготовиться к тесту.

Тест на английском языке, поэтому важно хорошо владеть языком.

Многие местные общественные организации предлагают ресурсы и курсы по подготовке к экзамену на гражданство.

Австралия — разнообразная и многокультурная нация, в которой представлено более 270 национальностей.





Австралия может похвастаться одной из старейших в мире продолжающихся культур Коренных народов, а также с 1945 года страна приняла почти семь миллионов мигрантов.





Есть несколько способов подать заявление на получение австралийского гражданства. Вы также должны отвечать определенному списку критериев .





"Conferral" (гражданство по награждению) и "Descent" (гражданство по происхождению) являются наиболее распространенными способами подачи заявления на получение гражданства.



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Адвокат по вопросам миграции Ева Абдуль-Массия помогла сотням людей получить австралийское гражданство.





По ее словам, самым важным критерием является соответствие требованию о проживании в стране.





Вы должны проживать в Австралии по любой визе, главное чтобы это было законно, в течение последних четырех лет, и вы не должны были выезжать из страны в течение этих четырех лет на более чем 12 месяцев.



В последний год перед подачей вы должны быть в стране по постоянной, а не временной визе и не можете выезжать из страны более чем на 90 дней в течение последних 12 месяцев Ева Абдуль-Массия, миграционный агент

Помимо соответствия требованию о проживании, претенденты на получение австралийского гражданства старше 18 лет должны продемонстрировать «хорошие персональные характеристики», определяемые как устойчивые моральные качества.





Также надо показать, что вы:



Планируете проживать в Австралии или оставаться на постоянно связи со страной, находясь за границей;

Владеете базовыми знаниями английского языка;

Обладаете знаниями об Австралии и о том, что значит быть гражданином Австралии. Чтобы оценить это, большинство заявителей сдают тест на гражданство.

«Лицам в возрасте от 18 до 59 лет необходимо показать, что у них есть базовые знания английского языка. Им нужно будет пройти собеседование и сдать тест на гражданство» — объясняет г-жа Абдуль-Массия.



Kevin Andrews, Minister for Immigration and Citizenship, holds a copy of the Australian Citizenship Test booklet in Melbourne, Monday, Oct. 1, 2007. (AAP Image/Andrew Brownbill) Source: AAP / ANDREW BROWNBILL/AAPIMAGE Если вы имеете право стать гражданином Австралии и готовитесь к экзамену на получение гражданства, вам необходимо подготовиться.





Г-жа Абдуль-Массия объясняет, что тест на австралийское гражданство предназначен для проверки вашего понимания того, что значит быть гражданином Австралии.





Это включает знания об Австралии и ее народе, символах Австралии, демократических убеждениях, правах и свободах и о структуре правительства.



Это также включает понимание того, как принимаются законы, а также демонстрацию приверженности австралийским ценностям, которые в основном основаны на свободе, уважении и равенстве.





Тест на австралийское гражданство состоит из 20 вопросов с несколькими вариантами ответов. Он охватывает различные темы, такие как государственные символы, исторические события, структура правительства, а также права и обязанности граждан.





«Пять из этих 20 вопросов с несколькими вариантами ответов касаются австралийских ценностей, и вам не разрешается допускать ни одной ошибки ни в одном из них. Проходной балл за тест составляет 75%, что означает, что он допускает некоторые ошибки».



В разделе об австралийских ценностях ошибки не допускаются. Если вы ошибетесь в одном вопросе или не справитесь с одним из вопросов, это означает, что вы провалили весь тест. Ева Абдуль-Массия

Веб-сайт Министерства внутренних дел рекомендует готовиться по официальному буклету по тестированию на гражданство, который называется «Австралийское гражданство: наша общая связь» (“Australian Citizenship: Our Common Bond”) .





Буклет доступен на 40 языках и также доступен в подкасте .





Вся информация, необходимая для прохождения теста, находится в этом буклете. Вы должны полностью понять его и делать заметки, которые помогут вам запомнить информацию.





Вы также можете пройти бесплатный практический онлайн-тест на одном из многих веб-сайтов, имитирующий реальный тест.



Г-жа Абдуль-Массия говорит, что многие телефонные приложения могут быть более доступными и простыми в навигации, чем веб-сайты.





«Я считаю, что эти телефонные приложения очень полезны. Я всегда советую своим клиентам загружать их и практиковаться в них каждый вечер. На это уйдет полчаса или час. Также на YouTube есть видеоролики для подготовки к тесту».





Г-жа Абдуль-Массия добавляет, что понимание трех ветвей власти, федеральной парламентской системы и роли генерал-губернатора также важно.





Тест на гражданство позволит вам узнать о значимых австралийских событиях и часто включает в себя информацию о вкладе Коренных и мультикультурных австралийцев.





Тест доступен только на английском языке. Поэтому вы должны хорошо понимать язык.



Ngunnawal Elder Tina Brown and Indigenous dancers perform at the flag raising and Citizenship ceremony at Lake Burley Griffin on January 26, 2020 in Canberra, Australia. Indigenous Australians refer to the day as 'Invasion Day' and there is growing support to change the date to one which can be celebrated by all Australians. (Photo by Wendell Teodoro/Getty Images) Credit: Wendell Teodoro/Getty Images Вы можете попрактиковаться в чтении и ознакомиться с основной лексикой, которая поможет вам понять вопросы.





«Когда ко мне приходят клиенты, я сразу призываю их начать готовиться. Часть подготовки — это слушать новости на английском языке и читать газеты на английском языке. Проходите пробный тест хотя бы раз в неделю. Потому что с момента подачи документов приглашение на тест приходит не сразу, может пройти шесть-девять месяцев» — объясняет г-жа Абдуль-Массия.





Если вам нужна помощь в навигации по учебным материалам или в улучшении вашего английского языка, вы можете обратиться за помощью в одну из многочисленных местных общественных организаций.



Например, Sydwest Multicultural Services в Новом Южном Уэльсе и S outhern Migrant and Refugee Centre в Виктории предлагают курсы по подготовке к экзамену на гражданство и ресурсы, которые помогут подготовиться к тесту.





В этих организациях часто есть опытные инструкторы, которые могут обеспечить руководство и поддержку на протяжении всего процесса.





Викки Хайн из Sydwest объясняет, как их курсы помогли многим новым мигрантам, беженцам и постоянным резидентам подготовиться к тесту на гражданство.



Людям нужна поддержка и помощь с подготовкой к тесту на гражданство. Гражданство, которое часто необходимо ради той безопасности, которую оно дает Викки Хайн, Sydwest Multicultural Services

Этот курс открыт для мигрантов любого происхождения. По сути, это любой, кто имеет право на получение услуг по поселению, то есть в первые пять лет жизни в Австралии.





Sydwest учредили первый курс для подготовки к тесту на гражданство в западном Сиднее.





С тех пор, по словам г-жи Хайн, сотни клиентов успешно прошли тесты и получили сертификаты о гражданстве.





«Они разбирают каждый вопрос; узнают немного истории. Мы также устраиваем выездные уроки группой. К примеру, едем в Катумбу и говорим об истории Австралии в период первых колонизаторов».



An Australian citizenship recipient holds his certificate during a citizenship ceremony on Australia Day in Brisbane, Thursday, Jan. 26, 2017. (AAP Image/Dan Peled) Source: AAP / DAN PELED/AAPIMAGE «Курс прорабатывает все вопросы, чтобы вы полностью поняли, что значит быть гражданином Австралии» — добавляет г-жа Хайн.





Она говорит, что помимо запоминания фактов и цифр, знакомство с австралийской культурой улучшит ваше понимание нации и ее ценностей.





«В непринужденной социальной обстановке — на барбекю или пикнике с изучением флоры и фауны, которая может быть в этом парке. Так что да, это познавательный опыт».





Г-жа Абдуль-Массия также делится некоторыми распространенными ошибками и подводными камнями, которых заявителям следует избегать при сдаче теста на гражданство. Она советует заявителям внимательно читать вопросы, соблюдать временные рамки и не торопиться с ответом.



