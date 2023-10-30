Как говорить с родными на острые темы и не разорвать отношения

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Psychotherapist Julia Khudavets Photo credit: SBS Russian

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Интервью с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец о том, как говорить на острые темы с родственниками и не разрушать отношения.

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В интервью с Юлией мы поговорили:
  • как обсуждать деликатные темы с родственниками;
  • какие стратегии использовать, чтобы сохранить уважительное и продуктивное общение;
  • как справиться с ситуацией, когда разговор становится эмоциональным;
  • как помочь себе успокоиться, если спор произошёл.
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