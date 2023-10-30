Как говорить с родными на острые темы и не разорвать отношения

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
- Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
- Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
В интервью с Юлией мы поговорили:
- как обсуждать деликатные темы с родственниками;
- какие стратегии использовать, чтобы сохранить уважительное и продуктивное общение;
- как справиться с ситуацией, когда разговор становится эмоциональным;
- как помочь себе успокоиться, если спор произошёл.
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