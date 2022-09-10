Я русский и я против войны. Лариса Солодовникова

Гость подкаста - Лариса Солодовникова, пенсионерка из Канберры.





"Невозможно смириться с тем, что твоя страна, где ты, дитя войны, выросла пацифистом, совершенно не принимающая ни под каким выдуманным предлогом эту спецоперацию, и твоя страна начала полномасштабную войну с близкой и родной Украиной, откуда родом мой покойный муж, где живет мой брат, его дети, мои племянники, которые сейчас воюют против оккупантов, где родились мои бабушка и дедушка. Понятно, что был задуман блицкриг, что не ожидали такого отчаянного сопротивления украинцев. Разве можно насилием принести мир? Разве можно в 21-м веке бомбить города, уничтожать жилые кварталы, больницы, школы, театры, убивать людей?" - говорит Лариса.





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