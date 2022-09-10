Я русский и я против войны. Лариса Солодовникова

i_am_russian_and_i_am_against_war_450x450.jpg

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - Лариса Солодовникова, пенсионерка из Канберры.

"Невозможно смириться с тем, что твоя страна, где ты, дитя войны, выросла пацифистом, совершенно не принимающая ни под каким выдуманным предлогом эту спецоперацию, и твоя страна начала полномасштабную войну с близкой и родной Украиной, откуда родом мой покойный муж, где живет мой брат, его дети, мои племянники, которые сейчас воюют против оккупантов, где родились мои бабушка и дедушка. Понятно, что был задуман блицкриг, что не ожидали такого отчаянного сопротивления украинцев. Разве можно насилием принести мир? Разве можно в 21-м веке бомбить города, уничтожать жилые кварталы, больницы, школы, театры, убивать людей?" - говорит Лариса.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке 
или емейл на russian.program@sbs.com.au
Слушайте также:

Я русский и я против войны. Наталья Григорьева

Я русский и я против войны. Екатерина Трушкина

Я русский и я против войны. Илья Фомин

Я русский и я против войны. Анна Климова

Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод