Музыка Аборигенных народов Австралии - с чего начать знакомство?

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Credit: AAP

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Вера Глущенко, эксперт по истории искусств и культуролог, рассказывает о своем знакомстве с музыкой Аборигенных народов Австралии и дает советы, с чего можно начать приобщение к этой музыке.

Вера Глущенко имеет степень бакалавра искусствоведения МГУ, огромный опыт работы в сфере искусства и организации художественных выставок в России. После переезда в Австралию она получила степень Master of Creative enterprise (Art administration) в Университете Квинсленда и прошла курсы «Искусство австралийских Аборигенных народов» в Университете Кертин и «Философия науки» в Университете Сиднея.
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