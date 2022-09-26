Как Ирина Брэдли добилась субсидий на обучение украинцев в Западной Австралии

Highlights В доме Ирины живет подросток из Украины, который приехал в Австралию один после начала войны.

Он не может позволить себе получить профессию в последнем классе школы, поскольку должен платить, как иностранные студенты.

Ирина обратилась в местный парламент с просьбой обеспечить беженцам и временным переселенцам те же условия, что и гражданам Австралии.

В четверг, 22 сентября, ABC News сообщили , что со следующего года Западная Австралия вслед за Новым Южным Уэльсом и Викторией предложит субсидии на образовательные курсы украинским беженцам, чтобы они могли получить навыки и знания на тех же условиях, что и граждане и постоянные жители Австралии.





Сейчас украинские беженцы и мигранты, которые находятся в Западной Австралии на переходных визах, рассматриваются как иностранные студенты, то есть должны оплачивать полную стоимость обучения.





Ожидается, что в плане правительства Западной Австралии стоимостью 2,5 млн долларов примут участие до 400 человек. После прохождения курсов и тренингов они смогут заполнить пробелы в секторах, которые испытывают дефицит в рабочей силе, таких как индустрия гостеприимства, строительство и уход за пожилыми людьми.





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