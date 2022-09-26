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Как Ирина Брэдли добилась субсидий на обучение украинцев в Западной Австралии

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Credit: Pexels/Yan Krukov

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Published 27 September 2022 at 8:41am
By Irina Burmistrova
Source: SBS

Западная Австралия предложит субсидии на образовательные курсы украинским переселенцам. Ученики старших классов смогут получить профессию на тех же условиях, что и граждане Австралии.

Published 27 September 2022 at 8:41am
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Highlights
  • В доме Ирины живет подросток из Украины, который приехал в Австралию один после начала войны.
  • Он не может позволить себе получить профессию в последнем классе школы, поскольку должен платить, как иностранные студенты.
  • Ирина обратилась в местный парламент с просьбой обеспечить беженцам и временным переселенцам те же условия, что и гражданам Австралии.
В четверг, 22 сентября, ABC News
сообщили
, что со следующего года Западная Австралия вслед за Новым Южным Уэльсом и Викторией предложит субсидии на образовательные курсы украинским беженцам, чтобы они могли получить навыки и знания на тех же условиях, что и граждане и постоянные жители Австралии.

Сейчас украинские беженцы и мигранты, которые находятся в Западной Австралии на переходных визах, рассматриваются как иностранные студенты, то есть должны оплачивать полную стоимость обучения.

Ожидается, что в плане правительства Западной Австралии стоимостью 2,5 млн долларов примут участие до 400 человек. После прохождения курсов и тренингов они смогут заполнить пробелы в секторах, которые испытывают дефицит в рабочей силе, таких как индустрия гостеприимства, строительство и уход за пожилыми людьми.

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Кроме того, план откроет доступ к бесплатным профессиональным курсам для учеников старшей школы, приехавших из Украины. Инициатором этого изменения стала Ирина Брэдли из Перта. Слушайте интервью с Ириной в аудиоплеере наверху страницы.

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