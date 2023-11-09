Подкаст про деньги и технологии: четвертый эпизод

Ведущие подкаста - журналист SBS Виктория Станкеева и Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель.
Выпуск новостей в подкасте подготовлен финансовым аналитиком Ильей Филиных.
Гости четвертого эпизода подкаста - Кирилл Токарев, СЕО 80 Level Media из Лос-Анджелеса, из Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета, за его плечами много лет управления международными проектами; и Иван Никитин, СЕО и ведущий программист в Temporal Games, он готовит ежегодные обзоры мировой индустрии развлечений и медиа из Чикаго.