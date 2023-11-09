Подкаст про деньги и технологии: четвертый эпизод

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Подкаст про деньги и технологии поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске – последние новости из мира финансов и технологий.

Ведущие подкаста - журналист SBS Виктория Станкеева и Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель.

Выпуск новостей в подкасте подготовлен финансовым аналитиком Ильей Филиных.

Гости четвертого эпизода подкаста - Кирилл Токарев, СЕО 80 Level Media из Лос-Анджелеса, из Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета, за его плечами много лет управления международными проектами; и Иван Никитин, СЕО и ведущий программист в Temporal Games, он готовит ежегодные обзоры мировой индустрии развлечений и медиа из Чикаго.
Слушайте также:

Подкаст про деньги и технологии

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод

Подкаст про деньги и технологии: второй эпизод

Подкаст про деньги и технологии: третий эпизод

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SBS Web Banner Russian Money and Technology (LTR).jpg

Подкаст про деньги и технологии: третий эпизод

SBS Web Banner Russian Money and Technology (LTR).jpg

Подкаст про деньги и технологии: второй эпизод

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Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод