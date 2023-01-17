«Национальные меньшинства в России как никто понимают боль украинского народа»

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Саргылана Кондакова в студии SBS Credit: SBS Russian

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Интервью с Саргыланой Кондаковой из Мельбурна. По национальности она юкагирка. Это малочисленная народность в Республике Саха.

Мы поговорили с Саргыланой о ее антивоенной деятельности и о фонде, который она открыла совместно с другими активистами из Республики Саха (Якутия).

Саргылана рассказала о том, как сняла антивоенное видео на мосту в Мельбурне в поддержку украинского народа и против агрессии России в Украине. Это видео просмотрело более 2 миллионов человек в TikTok. «В основном, это были украинцы, которые слали невероятно поддерживающие комментарии, — рассказывает Саргылана и добавляет — Так весь мир узнал о том, что коренные народы России против войны».

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Саргылана в студии SBS Credit: SBS Russian
Когда началась мобилизация, фонд Саргыланы организовал мирный протест в России, на который вышли более 500 женщин. Они танцевали народный национальный танец Осуохай и выкрикивали лозунги «Нет войне!» и «Нет геноциду народов!».

В декабре Саргылана съездила на антивоенный конгресс в Берлине, где рассказывала о том, как непропорционально ведется мобилизация в Сибири, в нацрегионах.

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