«Национальные меньшинства в России как никто понимают боль украинского народа»

Мы поговорили с Саргыланой о ее антивоенной деятельности и о фонде, который она открыла совместно с другими активистами из Республики Саха (Якутия).





Саргылана рассказала о том, как сняла антивоенное видео на мосту в Мельбурне в поддержку украинского народа и против агрессии России в Украине. Это видео просмотрело более 2 миллионов человек в TikTok. «В основном, это были украинцы, которые слали невероятно поддерживающие комментарии, — рассказывает Саргылана и добавляет — Так весь мир узнал о том, что коренные народы России против войны».





Саргылана в студии SBS Credit: SBS Russian Когда началась мобилизация, фонд Саргыланы организовал мирный протест в России, на который вышли более 500 женщин. Они танцевали народный национальный танец Осуохай и выкрикивали лозунги «Нет войне!» и «Нет геноциду народов!».



