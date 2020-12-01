Востоковед Леонид Петров: "Китай даже не пытается услышать Австралию"

В понедельник Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая, опубликовал в Twitter фейковое изображение австралийского солдата, перерезающего горло ребенку.
Скотт Моррисон сказал, что китайское правительство должно принести извинения, и попросил Twitter удалить пост, что было сделано в тот же день.
В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин и провести некоторый анализ того, что там увидят.
Ситуацию комментирует наш постоянный эксперт, сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, востоковед Леонид Петров.
Из этого подкаста вы узнаете:
- как меняются австралийско-китайские отношения и причем тут США;
- какие еще рычаги давления на Австралию есть у Китая (кроме введения пошлин на уголь, ячмень, вино, мясо и другие продукты);
- как Китай загоняет в долговые ловушки развивающиеся страны.
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