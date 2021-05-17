Рассматривается план по возвращению иностранных студентов в университетские кампусы

((ТРАНСКРИПТ))





Пандемия сильно подкосила сектор международного образования.





Более 100 000 иностранных студентов оказались застрявшими за границей, когда границы Австралии впервые закрылись в феврале 2020 года, кроме того - новые иностранные студенты по-прежнему не могут въехать в страну.





Си Цу Зин - студент медицинского факультета Университета Нового Южного Уэльса.





Он приехал в Австралию из Мьянмы в 2019 году, чтобы получить образование.





К счастью для него, он находился в Сиднее, когда границы закрылись, поэтому он смог продолжить учебу, даже когда занятия перешли в онлайн режим, но при этом отмечает, что многие его однокурсники не смогли въехать в Австралию, и некоторые из них теперь исследуют возможности закончить учебу в других странах.





"Большинство иностранных студентов хотят вернуться как можно скорее, но, как мы все знаем, это будет невозможно в обозримом будущем. Они рассматривают другие варианты, такие как перевод в университеты своей страны или других стран за рубежом, например, в США или Великобритании, где границы открыты для иностранных студентов. Большинство моих друзей, которые в настоящее время изучают медицину в Университете Нового Южного Уэльса, подавали заявки на исключение из запрета на въезд, они подавали от 10 до 20 раз, но им было отказано".





Новое моделирование, проведенное Институтом Митчелла, показывает, что закрытие границ означает, что стоимость международного сектора образования Австралии сократится с 40,3 млрд долларов в 2019 году до 20,5 млрд долларов к концу 2022 года.





Только в Новом Южном Уэльсе иностранные студенты приносят 14 миллиардов долларов в экономику штата.





Чтобы попытаться вернуть часть этих доходов, штат отправил на рассмотрение федерального правительства план безопасного по COVID возвращения.





Предложение позволило бы иностранным студентам возвращаться, если они проходят карантин в специально утвержденном месте в Сиднее.





Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что Содружеству известно об этом амбициозном предложении.





"Премьер и я обсуждали эти вопросы, и мы работаем над этим, мы всегда говорили, что хотим работать со штатами над вариантами решения этих проблем. Я должен подчеркнуть, что еще далеко до воплощения этого, но это то, что мы поощряем, при этом мы должны делать это безопасно и таким образом, чтобы не рисковать тем большим успехом, которого мы достигли. И бюджет как раз об этом - обеспечении условий для восстановления Австралии".





Эта новость появилась несмотря на то, что г-н Моррисон и казначей Джош Фрайденберг заявили, что границы Австралии останутся закрытыми до следующего года.

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В предложении говорится, что студенты, приезжающие в Новый Южный Уэльс, будут считаться отдельно от лимитов на прибытия и не будут отнимать места у возвращающихся граждан Австралии.





План Нового Южного Уэльса - это то, чего наряду со многими иностранными студентами ждет Памела Гутьеррес на Филиппинах.





Она получила степень бакалавра в дизайне в Маниле, и говорит, что надеется получить степень магистра в Сиднейском университете.





"Я искала курсы в Австралии во время пандемии и теперь жду письма о зачислении на курс, на который я подала заявку. Есть некоторые плюсы и минусы того, чтобы делать это онлайн, а не лично. Делать это онлайн для меня сейчас приемлемо, потому что границы еще не открыты, но я хотела бы проводить лабораторные работы и любые другие учебные занятия лично - это то, чего я с нетерпением жду, когда, надеюсь, границы откроются, и я поеду в Австралию".





Хотя Памела говорит, что она готова дожидаться открытия границ и будет рада начать курс онлайн, есть предупреждения о том, что онлайн-зачисления от студентов из-за пределов Австралии не смогут заполнить пробел в количестве новых студентов в университетах.





По данным Института Митчелла - в ноябре 2020 года только около 17 000 новых студентов поступили, находясь не в Австралии, что составило всего 3,4% от всех зачислений.





Специалисты Института считают, что это свидетельствует о том, что иностранные студенты регистрируются на обучение онлайн не в достаточном количестве, чтобы остановить падение общего набора иностранных студентов.





Катриона Джексон из организации "Университеты Австралии" говорит, что закрытие международных границ до следующего года создаст серьезные проблемы для всех австралийских ВУЗов.





"У университетов очень серьезные проблемы с доходами. Мы потеряли 1,8 миллиарда долларов в прошлом году, и 2 миллиарда, по прогнозам, будут потеряны в этом году. Если до середины следующего года у нас не будет большого числа студентов из-за границы, ситуация станет еще хуже. Ни один сектор не может понести такого рода потери без реального ущерба - реального ущерба для нации и нашей способности быть продуктивными и восстанавливаться".





Судьба сектора международного образования Австралии зависит от пограничной политики страны.











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