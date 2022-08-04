Поэт Нина Косман: "Стихи Цветаевой привели меня к самой себе"

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Нина Косман Credit: Supplied by Nina Kossman

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Гостья подкаста - поэт, переводчик, художник, издатель онлайн-журнала Нина Косман. Она приехала в Австралию из Нью-Йорка, чтобы помогать в приюте для раненых диких животных.

Key Points
  • Нина Косман эмигрировала из СССР в 1972 году вместе с ее семьей.
  • Первый год они прожили в Израиле, а потом уехали в США.
  • Нина начала писать стихи на русском языке в американском Кливленде, еще до переезда в Нью-Йорк.
  • Нина Косман - автор книг художественной прозы и поэзии, а также переводчик поэзии.
  • Главный редактор литературно-художественного журнала EastWest Literary Forum, он выходит на русском и английском языках.
Это первая часть интервью с Ниной Косман, в которой мы говорим об эмиграции, семейной истории Нины, влиянии на ее стихи поэзии Марины Цветаевой, переводах поэзии и издании
EastWest Literary Forum
.

Во второй части речь пойдет о диких животных Австралии и опыте волонтерства в приюте.

Тексты и картины Нины Косман доступны на ее
сайте
.
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