Поэт Нина Косман: "Стихи Цветаевой привели меня к самой себе"

Key Points Нина Косман эмигрировала из СССР в 1972 году вместе с ее семьей.

Первый год они прожили в Израиле, а потом уехали в США.

Нина начала писать стихи на русском языке в американском Кливленде, еще до переезда в Нью-Йорк.

Нина Косман - автор книг художественной прозы и поэзии, а также переводчик поэзии.

Главный редактор литературно-художественного журнала EastWest Literary Forum, он выходит на русском и английском языках.

Это первая часть интервью с Ниной Косман, в которой мы говорим об эмиграции, семейной истории Нины, влиянии на ее стихи поэзии Марины Цветаевой, переводах поэзии и издании EastWest Literary Forum .





Во второй части речь пойдет о диких животных Австралии и опыте волонтерства в приюте.



