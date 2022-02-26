Вторжение российской армии в Украину - обновление

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Бои на окраинах Киева, финансовая помощь Украине от США, готовность Украины к переговорам с Путиным.

  • Сообщается о столкновениях российских и украинских войск на окраинах Киева.
    Русская служба BBC
    передает, что ожесточенный бой шел в городе Васильков к юго-западу от Киева, где расположена авиабаза; на окраинах Киева были перестрелки; бои или перестрелки были также на юге страны - в Новой Каховке, Херсоне и в районе Одессы.
  • Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров
    написал
    , что Украина по-прежнему готова к переговорам с Путиным.
  • Администрация США предлагала президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь с эвакуацией из Киева, но он отказался.
  • Президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 млн долларов, кроме того, администрация Байдена попросила Конгресс утвердить пакет гуманитарной и военной помощи Украине в размере 6,4 млрд долларов.
  • Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ищут способы предоставить Украине дополнительную военную поддержку и оборудование
  • Президент Джо Байден уже объявил, что США направляют в Европу дополнительно 7000 военнослужащих для укрепления обороны НАТО.
  • Организация Объединенных Наций расширяет свою гуманитарную деятельность в Украине после того, как Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности, осуждающей ее собственное вторжение.
  • Глава всемирной организации Антониу Гутерриш продолжает призывать стороны в конфликте вернуться к диалогу, но теперь назначил кризисного координатора для руководства гуманитарными усилиями.
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