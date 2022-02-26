Вторжение российской армии в Украину - обновление

Сообщается о столкновениях российских и украинских войск на окраинах Киева. Русская служба BBC передает, что ожесточенный бой шел в городе Васильков к юго-западу от Киева, где расположена авиабаза; на окраинах Киева были перестрелки; бои или перестрелки были также на юге страны - в Новой Каховке, Херсоне и в районе Одессы.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров написал , что Украина по-прежнему готова к переговорам с Путиным.

Администрация США предлагала президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь с эвакуацией из Киева, но он отказался.

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о немедленном предоставлении Украине помощи в размере 600 млн долларов, кроме того, администрация Байдена попросила Конгресс утвердить пакет гуманитарной и военной помощи Украине в размере 6,4 млрд долларов.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты ищут способы предоставить Украине дополнительную военную поддержку и оборудование

Президент Джо Байден уже объявил, что США направляют в Европу дополнительно 7000 военнослужащих для укрепления обороны НАТО.

Организация Объединенных Наций расширяет свою гуманитарную деятельность в Украине после того, как Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности, осуждающей ее собственное вторжение.