Студентов в России отчисляют за участие в митингах и посты в соцсетях

Ника Самусик - студентка биофака Санкт-Петербургского Государственного университета и журналистка Sota.Vision.

24 февраля ее задержали на антивоенной акции, несмотря на знаки отличия сотрудника СМИ, пресс-карту и редакционное задание.

Спустя несколько дней она получила проект приказа об отчислении.

Список студентов, которых собираются отчислить из СПбГУ, включает десятки фамилий.

Из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета после административных арестов отчислили студентов 5 и 6 курсов, которые почти завершили обучение в вузе.

Из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в Москве студенток отчислили за сторис в Instagram.

Вера Иноземцева была отчислена из Астраханского государственного университета, где она изучала политологию, после задержания на акции в поддержку Алексея Навального.

В конце марта ректоры и про-ректоры австралийских вузов получили открытое письмо, в котором преподаватели и научные сотрудники университетов попросили их рассмотреть возможность принять по упрощенной схеме студентов и аспирантов из Украины, России и Беларуси.





Открытое письмо подписали более 120 сотрудников австралийских высших учебных заведений, мы рассказывали о нем в интервью с ассоциированным директором eResearch Centre университета Монаша Славой Китаевым. А в этом подкасте мы рассказываем о том, как и за что российских студентов отчисляют из вузов.



