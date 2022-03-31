Студентов в России отчисляют за участие в митингах и посты в соцсетях

Russian policemen detain a participant in an unauthorized rally against the Russian military operation in Ukraine, in Saint Petersburg, Russia, 06 March 2022 (issued 21 March 2022). According to independent Russian human rights group OVD-Info, hundreds of

Russian policemen detain a participant in an unauthorized rally against the Russian military operation in Ukraine, in Saint Petersburg, Russia, 06 March 2022. Source: AAP Image/EPA/ANATOLY MALTSEV

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Студентов в России отчисляют после задержаний на антивоенных акциях, акциях в поддержку политзаключенных и даже за сторис в соцсетях.

  • Ника Самусик - студентка биофака Санкт-Петербургского Государственного университета и журналистка Sota.Vision.
  • 24 февраля ее задержали на антивоенной акции, несмотря на знаки отличия сотрудника СМИ, пресс-карту и редакционное задание.
  • Спустя несколько дней она получила проект приказа об отчислении.
  • Список студентов, которых собираются отчислить из СПбГУ, включает десятки фамилий.
  • Из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета после административных арестов отчислили студентов 5 и 6 курсов, которые почти завершили обучение в вузе.
  • Из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в Москве студенток отчислили за сторис в Instagram.
  • Вера Иноземцева была отчислена из Астраханского государственного университета, где она изучала политологию, после задержания на акции в поддержку Алексея Навального.
В конце марта ректоры и про-ректоры австралийских вузов получили открытое письмо, в котором преподаватели и научные сотрудники университетов попросили их рассмотреть возможность принять по упрощенной схеме студентов и аспирантов из Украины, России и Беларуси.

Открытое письмо подписали более 120 сотрудников австралийских высших учебных заведений, мы рассказывали о нем в интервью с ассоциированным директором eResearch Centre университета Монаша Славой Китаевым. А в этом подкасте мы рассказываем о том, как и за что российских студентов отчисляют из вузов.

В подкасте упоминаются эти материалы SBS Russian:
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