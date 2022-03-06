В Брисбен прибыли первые семьи, бежавшие из Украины из-за войны

Tatiana Kuznetsova

Source: Supplied by Tatiana Kuznetsova

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О размещении этих семей, ситуации с визами для украинцев и положении беженцев в Европе рассказывает Татьяна Кузнецова, волонтерка Ukraine Crisis and Humanitarian Assistance Council.

  • Первые семьи с беженцами из Украины прибыли в Австралию в выходные.
  • Визовую и иную помощь семьям оказывает организация Ukraine Crisis and Humanitarian Assistance Council, с которой сотрудничает Татьяна.
  • Беженцы приезжают в Австралию через европейские страны. О том, как их принимают там, в Европе, Татьяна рассказывает со слов в том числе членов своей семьи, которые находятся там.
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