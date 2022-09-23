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США не раз предупреждали Россию о последствиях ядерного удара - The Washington Post

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Published 24 September 2022 at 9:51am
By SBS Russian
Source: SBS

На этой неделе Владимир Путин заявил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. США не раз предупреждали Россию о последствиях ядерного удара.

Published 24 September 2022 at 9:51am
By SBS Russian
Source: SBS
В последние месяцы США не раз на правляли в Москву предупреждения о том, что применение ядерного оружия повлечет серьезные последствия для России, сообщает со ссылкой на свои источники в администрации Джо Байдена газета
The Washington Post
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