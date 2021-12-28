Советы по выбору игристого вина к новогоднему столу

Очень краткий конспект беседы, которую можно послушать в плеере наверху страницы

Французское шампанское

Кроме традиционных "Вдовы Клико" и GH Mumm Ольга рекомендует присмотреться к Piper Heidsieck (до 50 долларов) и Canard-Duchene (50-60 долларов), в том числе игристому розе.

Его можно подарить и рассказать историю о том, что это вино подавалось во дворец российского императора - у него на этикетке даже герб Российской Империи.

Австралийское игристое вино (сухое)

Местные игристые похожи на французские вина, но дешевле - тоже сухие, "с ароматом хлеба и булочек". Причина в том, что они делаются традиционным методом. На бутылке так и будет написано: Traditional method.





Ольга рекомендует попробовать House of Arras, Jansz и Blue Pyrenees (каждое можно купить за 25 долларов).





Особенно ценятся игристые из Тасмании, произведенные традиционным методом, который во Франции назвали Méthode Tasmanoise. В этом сегменте Ольга советует открыть бутылочку от Stefano Lubiana (35 - 38 долларов). Source: Supplied Просекко (более фруктовое и мягкое)





Оригинальное Prosecco найти несложно, приличную бутылку можно купить за 15-20 долларов, для Нового года можно выбрать и в золотой бутылке.





Но есть и австралийское Prosecco, которому пока не запретили использовать прославленное итальянское имя. Например, Ольга рекомендует Просекко Rose от Pizzini (Виктория).





Органик





Тем, кто любит органик и хипстерские вина от небольших производителей, наша гостья советует взять бутылочку "мутненького" Pétillant naturel (Pet Nat) - натурального вина.

Это вино, произведенное по старой технологии, когда ничего не фильтровалось, и пузырьки там сохранились естественным образом из процесса брожения.

Однако Ольга предупреждает, что это вино на любителя.

Красное игристое





Ближе к традиционному, но легкое и фруктовое, хорошо подходит для барбекю. В Австралии вы найдете Sparkling Shiraz или Sparkling Cabernet Sauvignon. Ольга предлагает открыть популярное Majella (порядка 20 долларов) или Balnaves (около 35 долларов).

В Австралии игристый шираз называют breakfast wine.

Хранить вино дома лучше в холодильнике (или в специальном холодильнике, температура подачи - 6-8 градусов). Ольга также советует сделать "ванночку" - ведерко со льдом и холодной водой - для игристого и белого вина.