Советы по выбору игристого вина к новогоднему столу

Olga Drobysheva

Source: Submitted by Olga Drobysheva

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Последняя неделя перед Новым годом - время выбирать игристое к новогоднему столу. Послушайте рекомендации сомелье из Мельбурна Ольги Дробышевой.

Очень краткий конспект беседы, которую можно послушать в плеере наверху страницы

Французское шампанское

Кроме традиционных "Вдовы Клико" и GH Mumm Ольга рекомендует присмотреться к Piper Heidsieck (до 50 долларов) и Canard-Duchene (50-60 долларов), в том числе игристому розе.
Его можно подарить и рассказать историю о том, что это вино подавалось во дворец российского императора - у него на этикетке даже герб Российской Империи.

Австралийское игристое вино (сухое)

Местные игристые похожи на французские вина, но дешевле - тоже сухие, "с ароматом хлеба и булочек". Причина в том, что они делаются традиционным методом. На бутылке так и будет написано: Traditional method. 

Ольга рекомендует попробовать House of Arras, Jansz и Blue Pyrenees (каждое можно купить за 25 долларов).

Особенно ценятся игристые из Тасмании, произведенные традиционным методом, который во Франции назвали Méthode Tasmanoise. В этом сегменте Ольга советует открыть бутылочку от Stefano Lubiana (35 - 38 долларов).
Olga Drobysheva
Source: Supplied
Просекко (более фруктовое и мягкое)

Оригинальное Prosecco найти несложно, приличную бутылку можно купить за 15-20 долларов, для Нового года можно выбрать и в золотой бутылке.

Но есть и австралийское Prosecco, которому пока не запретили использовать прославленное итальянское имя. Например, Ольга рекомендует Просекко Rose от Pizzini (Виктория).

Органик

Тем, кто любит органик и хипстерские вина от небольших производителей, наша гостья советует взять бутылочку "мутненького" Pétillant naturel (Pet Nat) - натурального вина.
Это вино, произведенное по старой технологии, когда ничего не фильтровалось, и пузырьки там сохранились естественным образом из процесса брожения.
Однако Ольга предупреждает, что это вино на любителя.
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Красное игристое

Ближе к традиционному, но легкое и фруктовое, хорошо подходит для барбекю. В Австралии вы найдете Sparkling Shiraz или Sparkling Cabernet Sauvignon. Ольга предлагает открыть популярное Majella (порядка 20 долларов) или Balnaves (около 35 долларов).
В Австралии игристый шираз называют breakfast wine.
Хранить вино дома лучше в холодильнике (или в специальном холодильнике, температура подачи - 6-8 градусов). Ольга также советует сделать "ванночку" - ведерко со льдом и холодной водой - для игристого и белого вина.
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На страничке у Ольги также можно найти гид по красным новогодним винам:
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