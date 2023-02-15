Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История пятая

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Marianna Polevikova at 2022 Stockholm Pride holding the sign "Kherson". Photo Supplied by Ms Polevikova

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В преддверии World Pride 2023 в Сиднее мы собрали для вас несколько историй представителей украинского сообщества ЛГБТК+. В пятом эпизоде — история Марианны из Херсона.

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
  • Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
  • Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
  • QLife — психологическая помощь для квир-людей — 1800 184 527
SBS Russian благодарит берлинское сообщество русскоязычных ЛГБТК+ людей
Quarteera
. У Quarteera есть свой
русскоязычный подкаст «Квир-беседы»
. Подкаст рассказывает истории квир-людей из Украины, Беларуси и России, вынужденных бежать от войны или от политических репрессий.

Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.

Предыдущие эпизоды серии

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История четвертая

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История третья

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История вторая

Украинские ЛГБТК+ в оккупированных Россией территориях. История первая

 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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