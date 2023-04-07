"Мы поставляем трюфель в мишленовские рестораны Австралии"

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Photo credit: Hidden Valley Farms

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Интервью с Ириной Эддайра, совладелицей фермы Hidden Valley Farms, где выращивают не только овощи и фрукты, но и настоящий французский черный трюфель.

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Photo credit: Irina Eddaira
"Нормальные люди летали отдыхать на моря два раза в год, а мы с лопатами в Австралию целину поднимать", - рассказывает Ирина о своем пути к трюфельной ферме
Hidden Valley Farms
.

Это первая часть нашего интервью. Во второй части мы поговорили с Ириной об опыте усыновления в России.
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