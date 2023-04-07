"Мы поставляем трюфель в мишленовские рестораны Австралии"

Photo credit: Irina Eddaira "Нормальные люди летали отдыхать на моря два раза в год, а мы с лопатами в Австралию целину поднимать", - рассказывает Ирина о своем пути к трюфельной ферме Hidden Valley Farms .





Это первая часть нашего интервью. Во второй части мы поговорили с Ириной об опыте усыновления в России.

