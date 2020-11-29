'Постараемся принять всех': Генконсул РФ ответил на вопросы о выездной сессии в Мельбурне

Одна из самых обсуждаемых тем в соцсетях русскоязычного сообщества Мельбурна - выездная сессия Генерального консульства Российской Федерации, которая должна пройти с 8 по 10 декабря в Русском доме.





Регистрация на сессию открылась в пятницу, 27 ноября, в 9 утра. Судя по постам и комментариям в местных русскоязычных группах, уже в 9:03 записаться на прием, чтобы, например, подать заявку на замену паспорта, было невозможно - все места разобрали.











Спрос на услуги по оформлению документов в Мельбурне очень высок: несколько месяцев город провел в локдауне, границы штата были закрыты, и те, кто планировали приехать в Сидней для подачи документов, не могли этого сделать. Кроме того, из-за пандемии коронавируса многие из тех, кто хотел поменять паспорт или оформить другие документы в России, были вынуждены отложить поездки на неопределенный срок.

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В воскресенье генеральный консул РФ в Сиднее Игорь Аржаев выступил на мероприятии в Русском культурном центре Сиднея, после чего ответил на вопросы слушателей Русского радио Австралии , в том числе на два вопроса о выездной сессии в Мельбурне, которые мы задали.





Вот что говорит Игорь Аржаев о том, как лучше поступить всем, кто не успел записаться на прием в Мельбурне, и будет ли продлена выездная сессия в связи с высоким интересом к ней:





“Эта проблема существует всегда. Нам говорят: “А почему вы приезжаете только на неделю? Почему бы вам приехать не на месяц? Но как мы можем? Значит, мы закрываем Генеральное консульство, вы идете в Сидней, приходите к нам в Генконсульство, а оно закрыто".

То есть, к сожалению, мы физически не можем раздвинуть сроки нашего пребывания, допустим, в Мельбурне.

Мы также обратились к господину генконсулу с вопросом от нашего постоянного радиослушателя Макса о том, нужно ли пенсионерам в Мельбурне прийти на выездную сессию, чтобы подтвердить "нахождение в живых". Эта процедура проводится каждый год - обычно, по словам нашего слушателя, в феврале. Однако в этом году пожилые люди не уверены, будет ли организована новая сессия до февраля или стоит поторопиться и прийти на прием уже в декабре.





В прошлую среду мы связались с посольством РФ с просьбой ответить на этот вопрос - запрос перенаправили в консульскую службу. В прошлый четверг, за день до открытия записи, Игорь Аржаев сообщил нам, что даст ответ на вопрос в воскресенье в разговоре с Русским радио Австралии.

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Вот что он рассказал:





“Что касается пенсионных справок, я думаю, что, конечно же, мы в любом случае для этой категории людей найдем время, чтобы их принять. Рабочий день моих сотрудников будет длиться с 9 до 6 вечера. Да, есть люди, которые не записались. И, тем не менее, мы постараемся максимально удовлетворить просьбы желающих и принять всех, кто к нам обратится, по возможности”.





На сайте Генконсульства говорится, что "в ходе приема будут осуществляться лишь те действия, которые были указаны при записи. Оплата всех действий производится исключительно по безналичному расчету, заранее оформленным money order или банковским чеком, выписанным на имя Russian Consulate General in Sydney".





Тарифы на сайте также указаны. Услуги по оформлению загранпаспорта нового поколения стоят 120 долларов для взрослого и 60 долларов для ребенка, старого образца - 45 и 15 долларов соответственно. Оформление гражданства в упрощенном порядке, если один из родителей не гражданин РФ, - от 277 до 304 долларов, нотариальные услуги - от 15 до 162 долларов.



