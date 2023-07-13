Референдум о Голосе: Аргументы «за» и «против»

В 2017 году в Улуру собрались 250 лидеров коренных народов со всей страны.





Там они сформулировали и одобрили Заявление Улуру от всего сердца.





Это простое, но поэтичное заявление призывало к трем вещам: Голосу, Соглашению и Правде.





Профессор Меган Дэвис, член Совета референдума, впервые прочитала заявление, стоя на ярко-красном земляном полу съезда.





«Мы стремимся к конституционным реформам, чтобы расширить возможности нашего народа и занять законное место в нашей собственной стране. Когда у нас будет власть над своей судьбой, наши дети будут процветать. Они будут жить в двух мирах, и их культура станет подарком их стране. Мы призываем к созданию закрепленного в Конституции «Голоса первых наций».



READ MORE The Uluru Statement from the Heart

Прошло шесть лет, и теперь Австралию наконец просят проголосовать по этому требованию изменить конституцию.





Австралийцам будет предложено проголосовать ДА или НЕТ в ответ на вопрос:





«Поддерживаете ли вы изменение конституции, чтобы признать первые народы Австралии путем создания Голоса Коренных народов и жителей островов Торресова пролива?»



Так что же такое Голос?

Правительственная рабочая группа по референдуму Коренных народов заявляет, что Голос будет постоянным органом, который будет консультировать австралийский парламент и правительство по вопросам, имеющим значение для Коренных народов и жителей островов Торресова пролива.





Пэт Андерсон, член Рабочей группы по референдуму, говорит, что Голос необходим, потому что Австралия должна стараться и добиваться большего успеха, когда дело касается ее первых народов.





«Это общеизвестный факт: когда вы вовлекаете людей в принятие решений, которые непосредственно их касаются, вы принимаете лучшие решения и лучше распределяете все необходимые ресурсы. Это фундамент любой демократии».



Австралия — одна из немногих либеральных демократий в мире, где нет никаких договоренностей с Коренными народами. Пэт Андерсон, член Рабочей группы по референдуму

Но сама идея не новая.





Reconciliation Australia заявляет, что Коренные народы и жители островов Торресова пролива в той или иной форме призывают к политическому голосу уже почти столетие.





Линда Берни, министр по делам Коренных народов Австралии, говорит, что этот призыв следует выполнить по той простой причине, что это то, о чем просили лидеры Коренных народов — после исчерпывающего и тщательного процесса, инициированного правительством.





«122 года после того, как была сформирована Конституция Австралии. Более 80 лет с тех пор, как Уильям Купер подал петицию. 35 лет с момента заявления Бурунги. 30 лет с речи Китинга в Редферне. 16 лет с тех пор, как Джон Ховард пообещал провести референдум о признании. 15 лет с момента извинения перед украденными поколениями. 13 лет со дня экспертной комиссии по конституционному признанию, и шесть лет, с момента Заявления Улуру от всего сердца. Непременно следует задать вопрос».



Сколько еще Коренные народы и жители островов Торресова пролива должны ждать признания? Когда же мы, наконец, решим это незавершенное дело? Линда Берни, министр по делам Коренных народов Австралии

Почему Голос должен быть закреплен в конституции?

Оппоненты утверждают, что его можно было бы просто узаконить, как это было в случае с предыдущими органами.





Но лидеры Коренных народов говорят, что только так можно будет гарантировать, что какое-либо будущее правительство не сможет повлиять на работу органа или отменить его. Как это произошло с предыдущими консультативными группами, такими как ATSIC — Комиссией по делам Коренных народов и жителей островов Торресова пролива.





Марсия Лэнгтон — ключевой разработчик Голоса и член рабочей группы по референдуму.





«Королевская комиссия по расследованию случаев смерти представителей коренных народов в заключении. Расследование насильственного изъятия детей Коренных народов из их семей. Королевская комиссия Дона Дейла. Я могла бы продолжать и продолжать. В каждом случае мы настойчиво рекомендовали изменения, чтобы остановить смерти, тюремные заключения, ранние смерти и несчастные жизни, и так редко наши рекомендации принимаются. Вот почему мы до сих пор не можем сообщить об улучшениях показателей сокращения разрыва. Мы здесь, чтобы подвести черту на песке и сказать — это должно измениться, жизнь людей должна улучшиться, и мы знаем из доказательств, что жизнь людей улучшается, когда они получают право голоса. И это то, о чем идет речь».



Почему Голос должен предшествовать призывам Заявления Улуру к Соглашению и Правде?

Сторонники говорят, что для заключения Соглашения правительству нужен представительный орган для ведения переговоров. Но его в настоящее время не существует.





Опросы неоднократно показывали, что австралийская общественность в целом поддерживает конституционное признание Коренных народов страны.





Но по мере того, как дебаты затягиваются, поддержка Голоса снижается.





Правительство надеялось на двухпартийную поддержку — история показывает, что без нее референдум вряд ли увенчается успехом.





Но вместо этого Коалиция решила поддержать кампанию «Нет».





Лидер оппозиции Питер Даттон назвал это предложение «голосом Канберры».





«Если Голос включен в Конституцию, парламент не может изменить Голос или принять законы, отменяющие его. Парламент не может издавать законы, издаваемые в соответствии с Конституцией. Он здесь, чтобы остаться. И все же это учреждение даже не прошло испытаний. Оно не было законодательно закреплено, как в случае с Южной Австралией, и у правительства Альбанезе есть такая возможность — открытая для них — сегодня».



Главный критик по этому вопросу от оппозиции — спикер по делам Коренных народов Хасинта Нам-ба-джиь-па Прайс, которая также является сенатором от Северной территории.





Она ставит под сомнение заявления о том, что Голос принесет практическую пользу, и говорит, что дебаты о Голосе отвлекают от реальных проблем, с которыми сталкиваются общины Коренных народов.





«Проблемы отложены до проведения этого референдума. Реальные проблемы не решаются немедленно, потому что правительство Албанезе предполагает, что Голос в парламенте — это единственное, что решит некоторые из наших сложных проблем. Что совершенно неверно. Это его ответственность. Министр по делам Коренных народов Австралии несет ответственность за решение этих насущных проблем, которые имеют место прямо здесь и сейчас».





Среди других аргументов против — что в предложении Голоса отсутствуют детали, что оно вызывает расовые разногласия и уязвимо юридически.





Уоррен Мандин является представителем кампании «нет».





«Мое мнение о Голосе в парламенте — это пустая трата денег. Тратится 300 с лишним миллионов долларов, которые можно было бы потратить на общественные проекты в отдаленных регионах Австралии. Он построен на том, что у Коренных народов нет голоса. У нас всегда был голос. У нас сильный голос с 1973 года. Я считаю, что нам нужно обеспечить экономическое развитие, рабочие места, образование и инвестиции в эти сообщества и создание бизнеса. Это будет единственное, что будет иметь значение».



Но не все противники «Голоса» в одной команде.





В отличие от Коалиции, независимый сенатор от штата Виктория Лидия Торп говорит, что Голос не заходит достаточно далеко.





Ранее в этом году Лидия Торп вышла из партии Зеленых из-за их поддержки Голоса, а теперь говорит, что представляет в своей оппозиции движение Blak Sovereign Movement.





Вместо этого она призывает к заключению Соглашения и полному выполнению рекомендаций Королевской комиссии 1991 года по делам о смертях Коренных народов в заключении.





«Вы снова распинаете нас, не давая нам власти. Если бы вы были искренними, дайте нам места в Сенате здесь, как это делается в Новой Зеландии. Заключите Соглашение, как там. Почему мы не можем этого сделать? Вы боитесь, лейбористы? В то время Хоук был отстранен своими консерваторами и сказал не заключать Соглашение. Вы это знаете. Китинг пытался. Его закрыли. У Альбанезе не хватает на это духа».





Ожидается, что референдум состоится в любое время с октября по ноябрь этого года. Дата пока не объявлена.



