Как гречневые хлебцы из Европы завоевали любовь австралийцев?

Diana Aleknavitsjute

Diana Aleknavitsjute, Owner/Founder EAT TO LIVE Source: Photo by Diana Aleknavitsjute

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О пути к предпринимательству, о любви к гречке и настойчивости в достижении цели мы поговорили с Дианой Алекнавичуте, основателем компании "Eat To Live", которая сейчас поставляет гречневые хлебцы в 300 австралийских магазинов.

В интервью Диана рассказала:

  • почему гречка, к которой мы все привыкли с детства, долгое время была не очень популярна в Австралии;
  • с какими трудностями она столкнулась, когда попыталась найти выход на австралийские магазины;
  • как изменение упаковки гречневых хлебцев резко повысило их продажи;
  • можно ли есть гречку каждый день и чем она отличается от других каш.
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