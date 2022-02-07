Как гречневые хлебцы из Европы завоевали любовь австралийцев?

В интервью Диана рассказала:





почему гречка, к которой мы все привыкли с детства, долгое время была не очень популярна в Австралии;

с какими трудностями она столкнулась, когда попыталась найти выход на австралийские магазины;

как изменение упаковки гречневых хлебцев резко повысило их продажи;