Как гречневые хлебцы из Европы завоевали любовь австралийцев?

В интервью Диана рассказала:
- почему гречка, к которой мы все привыкли с детства, долгое время была не очень популярна в Австралии;
- с какими трудностями она столкнулась, когда попыталась найти выход на австралийские магазины;
- как изменение упаковки гречневых хлебцев резко повысило их продажи;
- можно ли есть гречку каждый день и чем она отличается от других каш.
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"Я хочу, чтобы все знали, что такое плюшка! Мои планы - открыть сеть кафе "Плюшка" по всей Австралии!"
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