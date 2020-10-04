Episodes
Новогодняя этимология: мандарин, салют, шарик и слово года "вакцина"
31/12/202104:52
Этимология слова "Москва": сильная охотница или мокрая медведица?
31/10/202104:45
Этимология: бойкот, шовинизм, ловелас и другие слова-фамилии
29/08/202104:43
Этимология удовольствия: счастье, восторг и кайф
15/08/202103:25
Этимология (не для энтомофобов): бабочка, стрекоза, гусеница, паук, слепень
11/07/202104:38
Этимология лентяя: бить баклуши, халтура, лодырь
23/05/202103:53
Этимология игрока: интерес - азарт - риск - барыш
04/04/202104:09
Этимология: галиматья, ахинея и околесица
14/03/202103:40
Этимология: ресторан, бистро, чайхана
07/02/202103:51
Этимология: коктейль как петушиный хвост и другие напитки
22/11/202003:58
Этимология: юмор, анекдот, ирония, сатира
25/10/202003:49
Этимология: гулять, тусоваться, слоняться, валандаться
04/10/202004:20
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