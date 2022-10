Destino: Australia |Ep 8| Cómo una tragedia familiar despertó la vocación de Cecilia Hernández por ayudar a los demás

Gran parte de la familia extendida de Cecilia Hernández vive hoy en Australia, pero la mayoría procede de Chile.





Cecilia llegó a Melbourne en 1986, a los 21 años. Emigró con sus padres, hermano y hermana pequeña impulsados por las historias de uno de sus tíos, Eliseo Fuentes, el pastor de una iglesia evangélica de Melbourne y primer miembro de su familia en emigrar a Australia.





“Uno de mis tíos fue el que más influenció en que llegáramos aquí, él era pastor de una iglesia de habla hispana, Jesús es el Camino”, explica Cecilia a SBS Spanish.





Eliseo Fuentes era un aventurero que abandonó Chile a finales de la década de los años 60 en busca de nuevas oportunidades. En los años posteriores, seis hermanos y seis hermanas de su padre comenzaron a emigrar a Australia bajo el programa de reunión familiar, siguiendo los pasos de Eliseo.





Por lo tanto, a finales de los años 80 ya había en Australia numerosos miembros de la familia de su padre para ayudarlos, orientarlos y cuidarlos cuando recién llegaron al país.





Iglesia, Jesús es el Camino, Footscray, Melbourne. Source: Facebook





En ese momento, uno de sus tíos, Domingo, era el pastor de una iglesia en el barrio de Maribyrnong, ahora ubicada en el suburbio de Footscray, por lo que Cecilia y sus hermanos se unieron al grupo de jóvenes de la iglesia para crear nuevas amistades y tratar de integrarse al nuevo país.





Fue allí donde conoció al amor de su vida y ahora esposo, Antonio, con quien se casó en 1988.





La boda de Cecilia y Antonio. Source: Supplied by Latin Stories Project





El apoyo que recibió de sus seres queridos fue fundamental para Cecilia, quien, a medida que pasaba el tiempo, echaba de menos cada vez más la vida que había dejado atrás en Chile.





“Me costó mucho … pasaron meses (y) años sin ni siquiera conocer a los vecinos”, recuerda Cecilia con tristeza.





“(En Chile) uno conoce a todos los amigos del barrio, los vecinos y la gente de la cuadra. (Sabes) quienes son, y donde viven. Nos hablamos y saludamos. Pero acá vivíamos en St. Albans y nadie se conocía”.





También le costó acostumbrarse a un nuevo idioma y a tener que viajar largas distancias para llegar a la casa de amigos, familiares o incluso ir de compras, cuando en Chile estaba habituada a tener todo “muy cerca”.





“(Tomaba) casi una hora de distancia para llegar de un lugar a otro, cuando veníamos de un lugar donde llegabas a todos lugares, muy rápido.”





La tragedia que cambió su vida

A Cecilia siempre le gustó estudiar así que poco después de llegar a Australia se inscribió en un curso para aprender inglés y cuando adquirió suficiente confianza para hablar el nuevo idioma comenzó los trámites para entrar a la universidad.





Su sueño era terminar la carrera de ingeniería que había comenzado en Chile.





Pero este plan quedó congelado en el tiempo por un accidente automovilístico que resultó en la muerte de su hermano y esposa, e hirió de manera grave a su padre y madre.





“Más de veinte años atrás hubo un accidente en auto en el cual mi hermano y cuñada perdieron la vida aquí en Australia y mi padre y mi madre que iban en el auto quedaron en estado de gravedad, estado de coma por muchos meses”, lamenta Cecilia.





Ante estas circunstancias extremas Cecilia tuvo que afrontar una nueva realidad que la alejó del sueño de estudiar ingeniería y la encaminó hacia una vocación completamente diferente.





Comenzó a dedicar todo su tiempo al cuidado de sus padres, que después de despertar del coma se enfrentaron a una multitud de dificultades como resultado de sus heridas físicas y emocionales por la pérdida de su hijo.





Durante meses Cecilia les brindó atención y cuidado durante el largo proceso de rehabilitación en el hospital y apoyo idiomático para completar tramites en inglés con entidades como la Comisión de Accidentes de Transporte (TAC por sus siglas en inglés).





“Era tanto lo que se venía por delante (que) yo me vi en la obligación como hija de estar a su lado junto con mi hermana… y me di cuenta de la necesidad que había (porque) no había intérpretes, era casi imposible conseguir intérpretes en esa época”.





Pese a todo lo que estaba experimentando en ese momento, Cecilia se dio tiempo para pensar y pasar revista de todo lo que había hecho en su vida hasta ese instante y así fue como terminó descubriendo hacia dónde quería llegar.





“Todo era un proceso (y) de repente dije, yo necesito ayudar, yo quiero ser alguien que pueda ayudar”.





La tragedia familiar le enseñó lecciones que la ayudaron a replantear sus objetivos, tomando conciencia de las cosas que valoraba en su vida, para crear un nuevo plan, mejorado, para alcanzar sus sueños.





Cecilia con sus calificaciones para trabajar en el sector comunitario y asistencial social. Source: Supplied by Latin Stories Project





Tan pronto pudo comenzó a estudiar en el área de servicios comunitarios en la Universidad de Victoria, tomó un trabajo como cuidadora de personas vulnerables y empezó a ayudar a personas de la tercera edad de manera voluntaria a través de su iglesia.





“Entendí que esto no es solamente entender un poquito de inglés y comunicarte, esto va más allá de eso y en ese momento algo cambió e hizo que Cecilia Hernández llegara a ser quién es hoy”, señaló.





Contribución laboral

En la actualidad Cecilia desempeña varias labores en el sector comunitario y de bienestar social.





Trabaja en la municipalidad de Melbourne City liderando un grupo de apoyo social, y también es presidente de United, la organización hispana más grande y antigua de Victoria que brinda ayuda y servicios a los inmigrantes de origen hispano.





Ha estado liderando United durante los últimos ocho años como voluntaria, colaborando para crear programas que respondan a las necesidades de los hispanos de la tercera edad, estudiantes internacionales y migrantes recién llegados.





Cecilia (derecha) en un evento comunitario en compañía de líderes, artistas y políticos de la comunidad hispana. Source: Supplied by Latin Stories Project





En los últimos años, la organización ha superado varios desafíos gracias a su constante contribución, apoyo y visión en tiempos difíciles.





Además, Cecilia dedica su tiempo durante Navidad y Pascua para ayudar de manera voluntaria a organizaciones vinculadas con el servicio gubernamental Foster Care, que ofrece servicios de cuidado temporal para niños que no pueden vivir con sus familias por diferentes razones.





Y también ha contribuido a crear un servicio que proporciona alimentos gratuitos a estudiantes internacionales. El servicio creado en 2017 sigue siendo parte de Foodbank.





Después de trabajar por más de dos décadas en el sector comunitario y de asistencia social, su próximo desafío es seguir luchando para que la comunidad hispana de Victoria pueda tener una residencia para personas de la tercera edad donde se habla español y se practican las costumbres, culturas y tradiciones de los países hispanos.





“El sueño más grande que me ha llevado a seguir y por lo cual espero no detenerme es el poder lograr una residencia de habla hispana … para apoyar más a la gente mayor”.





“He estado haciendo mucho lobby (poniendo presión) he ido tocando puertas, buscando a los gobernadores, y sigo trabajando con un grupo de personas con las cuales creemos que la comunidad de habla hispana sí merece y sí necesita mayores servicios”, señaló Cecilia.





Esta historia es parte del proyecto de "Nuestras Voces" de "Latin Stories Australia". Para conocer otras historias de inmigrantes hispanos en Australia visita la página de internet de Latin Stories Australia en: www.latinstoriesaustralia.com y busca bajo Nuestras Voces .