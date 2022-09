En Australia “se está haciendo insostenible” seguir ofreciendo consultas “bulk billing”, opinan doctores

Presented by Carlos Colina

By Silvia Rosas

En Australia es posible que las personas que cuentan con Medicare puedan acceder a ciertos servicios médicos sin tener que pagar una tarifa extra; como por ejemplo, las citas con el médico de cabecera. Sin embargo, si ese profesional de la salud no factura al por mayor -lo que se conoce como “bulk-billing” - es probable que se deba pagar un excedente.





Recientemente el periódico The Australian reveló que los médicos pronostican que la tasa nacional de bulk-billing podría caer hasta un 30 por ciento en los siguientes dos años. Es decir, se espera que cada vez más clínicas familiares abandonen las consultas bulk-billing.





Las cifras sobre el porcentaje de médicos generales que ofrecen consultas bulk-billing a los australianos varían considerablemente según la fuente.



El gobierno de la Coalición informó en marzo de este año que el 88.7 por ciento de los médicos del país ofrecían consultas bulk-billing. Sin embargo, los profesionales de la salud dudan de esa cifra y estiman que la verdadera tasa de facturación al por mayor apenas llega al 60 por ciento y disminuye rápidamente.



"Se está haciendo insostenible"

En entrevista con SBS Spanish la doctora Federica Varela atribuye la decisión de las clínicas familiares de incrementar el precio de las consultas a un acto reflejo del incremento del costo de vida.





“Hoy por hoy estamos brindando [el servicio] a los pacientes prácticamente gratuito, en el sentido de que el paciente no tiene que pagar nada extra cuando viene a ver a su médico clínico. Estamos tratando de mantener eso lo más que podamos, pero se está haciendo insostenible.





El costo de vida sigue aumentando. Los precios de los insumos, los materiales que usamos en las clínicas, el sueldo de los recepcionistas, de los enfermeros, enfermeras. Todo eso sigue subiendo. Pero el pago que nosotros recibimos de Medicare cuando vemos un paciente, ese no aumenta. Dra. Federica Varela

En esto está de acuerdo la doctora Magaly Barrera, una médica general radicada en Sídney, y agrega que además, por casi una década, el gobierno federal congeló el reembolso que los médicos generales reciben por cada consulta por parte de Medicare.





“El gobierno congeló las tarifas de los reembolsos de Medicare muchos años. Entonces, lo que nos da Medicare por una consulta estándar simplemente, aunque trabajes 8 horas al día, no alcanza para cubrir nuestros costos”, adiciona la doctora Barrera.



Un aumento poco realista

En julio pasado el gobierno federal aumentó el reembolso que Medicare hace a los médicos generales en un 1,6 por ciento, después de que estuvo congelado durante casi una década.



La doctora Federica Varela, quién atiende en una clínica de los suburbios de Sídney, hace la precisión y dice que si bien hace poco hubo un aumento, éste fue solo de $0.65 centavos por consulta.





“Desde el 2013 no tuvimos nunca un incremento y es solamente hace un mes que recibimos un pequeño aumento de $0.65 centavos por consulta. Se imaginarán que con eso no se llega a cubrir todos los gastos diarios de materiales, insumos, sueldos, el alquiler de un local para poder tener el centro médico abierto. Se está haciendo muy difícil”, confiesa la doctora Varela.



Esta situación ha hecho que, ante el imparable incremento del costo de vida, muchas clínicas no tengan otra opción más que moverse hacia un nuevo esquema de facturación para poder seguir ofreciendo el servicio a sus pacientes.





Cuando una clínica se anuncia como bulk-billing significa que el paciente no tendrá que pagar un extra por el servicio médico que allí se ofrece. En su lugar, esos profesionales de la salud le facturarán a Medicare el pago total del servicio.





Es importante aclarar que no todos médicos generales ofrecen bulk-billing, para encontrar una clínica familiar que ofrezca este tipo de facturación se puede acudir al sitio web de Health Direct .





Los servicios que pueden ser cubiertos con el sistema bulk-billing pueden incluir las visitas a médicos de cabecera y a especialistas ofrecen bulk-billing; pruebas de laboratorio y servicios como radiografías; y algunos exámenes oculares realizados por optometristas.



Los pagos extras pueden variar dependiendo el tipo de consulta

La decisión de ofrecer bulk-billing depende de cada clínica, aunque por lo general hay una consideración con los pacientes pensionados o con los que tienen una tarjeta de concesión o de cuidado de la salud.





“El precio va a variar. Si es por ejemplo, una clínica que hace mix-billing y viene un paciente que no es pensionado y no tiene tarjeta de concesión y se hace una consulta de 20 minutos, eso no deberían ser más de 20 dólares que tendría que pagar extra. Pero, si es una consulta que sobrepasa los 20 minutos, eso es lo que consideramos una consulta prolongada. Entonces ese paciente puede ser que se le llegue a cobrar hasta 90 dólares, aproximadamente”, detalla la doctora Varela.





Los profesionales de la salud han expresado en repetidas ocasiones su preocupación de que, de no haber un incremento en las tarifas que el gobierno le paga a los médicos de las clínicas familiares, se corre el riesgo de que muchas personas, sobre todo aquellas con problemas crónicos de salud, decidan posponer sus consultas de rutina ante la imposibilidad de pagar los costos adicionales. Lo cual podría traducirse en un problema grave de salud pública.