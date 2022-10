Estudiante internacional colombiana, de voluntaria a embajadora de Melbourne

Paola Pinzón Chivatá llegó a Australia con el objetivo de estudiar inglés, pero la pandemia por el coronavirus le quitó muchas oportunidades para practicar el idioma. Así que la estudiante internacional se aferró a su trabajo como voluntaria, sin saber que esa actividad la llevaría a convertirse en embajadora de Melbourne.





Desde enero de este año Paola Pinzón forma parte del programa Study Melbourne Ambassador 2021 , como resultado de los premios que cada año otorga el gobierno del estado de Victoria a los estudiantes internacionales destacados en diferentes categorías.





En el caso de Paola Pinzón, el reconocimiento que recibió corresponde a la categoría “Entrenamiento del Idioma Inglés”. Este premio se entrega a un estudiante internacional que esté inscrito en un curso de inglés con una duración mínima de 20 semanas y que su progreso en el aprendizaje del idioma sea notable.





Puntos destacados:





Paola Pinzón encontró que ayudar a los más necesitados es una manera de conocer el país que te abre las puertas.

Los Premios de Educación Internacional de Victoria son una iniciativa del gobierno estatal para apoyar al sector de la educación internacional.

Los reconocimientos también buscan crear conciencia sobre los beneficios que aportan los estudiantes internacionales a la comunidad en general.

A Paola Pinzón le fue otorgado el premio en reconocimiento a su gran progreso en el aprendizaje del idioma inglés. En tan solo año y medio, a pesar de las restricciones, los cambios en las modalidades de enseñanza, la incertidumbre y todo el impacto negativo que ha causado la pandemia por el coronavirus, Paola logró avanzar de un nivel pre-intermedio a una certificación del inglés para acceder a programas de posgrado en universidades y puestos de trabajo en todo el mundo.





Para lograr esto, además de estudiar mucho, Paola tuvo que echar mano de otros espacios para poder practicar el idioma y empaparse de la realidad de Australia. Ante la falta de interacción con maestros y compañeros, debido a que las clases se movieron al terreno virtual, la estudiante colombiana se convirtió en voluntaria de la organización Christmas on the Streets (COTS).





Paola Pinzón Source: Paola Pinzón





COTS es una organización sin fines de lucro que apoya a hombres y mujeres sin hogar, fundada en 2016. Paola estuvo participó en varias iniciativas a lo largo del 2020, entre ellas ayudar a ofrecer alojamiento debido a los incendios forestales y la pandemia del COVID-19.





“Un día yo estaba caminando cerca de Flinders Street Station y vi un grupo de chicos conversando con una persona que se encontraba momentáneamente viviendo en la calle. Eso me conmovió y me recordó lo que yo hacía en Colombia. Entonces los contacté y empecé a ayudar”, comenta Paola quien participaba en un movimiento similar en su país.





Voluntarios de la organización Christmas on the Streets. Source: Paola Pinzón / Christmas on the Streets





Paola Pinzón encontró que ayudar a los más necesitados era una manera de conocer el país que le abría las puertas y una forma de reconocerse en otras personas y aceptar que cualquiera puede caer en una situación similar.





“He aprendido que la historia de cada persona es valiosa. Y que a veces no es comida lo que más necesitan estas personas, sino que las escuchen, que alguien se interese por ellas… Lo más importante es acompañar y quitar el estigma de que esa es una situación ajena a nosotros, porque no lo sabemos, de pronto podemos enfrentar nosotros mismos situaciones parecidas”.





Ser voluntaria le ha dado una perspectiva diferente de Australia a Paola y reconoce que salir a la calle a trabajar con la gente más necesitada le ha permitido valorar lo que tiene y ser agradecida.





Lo segundo es que nos permite reconocer cómo nuestras habilidades pueden transformar la vida de otra persona.

Voluntarios de la organización Christmas on the Streets. Source: Paola Pinzón / Christmas on the Streets





Pero lo más importante para la estudiante colombiana de 25 años es tener confianza en uno mismo y salir a buscar las oportunidades.





“Nosotros casi siempre pensamos en las cosas que no tenemos. Sí, tenemos una limitación de horas para trabajar y nuestro inglés de pronto no es el mejor, pero acá hay muchas oportunidades, tenemos que aprender a postularnos a trabajos. Llenarnos de confianza y no cerrarnos nosotros mismos las puertas”.





