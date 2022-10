Estudiante internacional queda discapacitada tras accidente laboral y ahora lucha por recibir tratamiento

Advertencia: Esta historia contiene material que puede resultar angustiante para algunas personas.





A Francy Paola Molina, una joven colombiana radicada en Australia, la felicidad de poder trabajar en su área profesional bajo una visa de estudiante internacional le duró poco menos de tres meses.





Una noche de octubre de 2020, cuando solo le quedaban unos minutos para terminar su turno en una residencia de alojamiento asistido, Francy tuvo un accidente laboral. Ella dice haber sufrido un ataque físico.





"Lo que recuerdo después de eso es algo muy confuso, como un golpe muy fuerte. Y después simplemente recuerdo que aunque no estaba consciente, mis ojos no estaban abiertos, yo sentía las patadas que me estaba dando y los puños que me estaba dando.





Finalmente acabó el ataque. Yo estaba inconsciente en el piso... Y de pronto abrí los ojos y no sabía dónde estaba. Yo no entendía qué me había pasado. Me dolía totalmente todo, me dolía el cuerpo, me dolía la cara. Francy Molina, estudiante internacional que sufrió un accidente laboral.

Después de la supuesta agresión, Francy dice que cuando pudo recuperarse lo único que tenía en la cabeza era ir a recoger a su hija, quien la estaba esperando en la escuela de ballet.





Pero antes de subirse a su auto, Francy recuerda que llenó un formato para reportar el incidente y entonces manejó hasta donde estaba su hija.





“Cuando yo llegué, yo le dije a la niña: mi amor, algo me pasó. Y me puse a llorar. Y le dije: no sé qué me pasó, no sé si me desmayé, no sé si estoy muy cansada. Y no me puedo mover. Y en ese momento yo ya no me pude mover nunca más. O sea, el cuerpo mío ya… paró” .



Presuntamente un residente de la institución reveló su participación en el incidente

Francy asegura que como pudieron ella y su hija manejaron hasta su casa.





Más tarde, la joven colombiana dice recordar que recibió una llamada del personal de su trabajo para saber cómo se encontraba y si necesitaba ayuda, ya que presuntamente un residente de la institución se había acercado al personal para revelar su participación en el incidente.





Al enterarse de esta situación y ver la condición en la que se encontraba su madre, la hija de Francy afirma que siguió el consejo de buscar atención médica de inmediato.







“Me tocó llamar la ambulancia. Ya la cara de ella ya estaba inflamada, ya se había inflamado después de un rato, ya le habían salido como chichones y morados”, recapitula.





Los reportes médicos a los que SBS Spanish ha tenido acceso, establecen que Francy Molina sufrió una fractura en la parte derecha de la cara y contusiones en el torso.





Ante este panorama, la joven colombiana contactó a su empleador y el reclamo fue enviado a WorkCover, el seguro de compensación para trabajadores en Queensland, para pedir el pago del tratamiento médico de estas lesiones.





La aseguradora envió entonces a Francy con diferentes doctores para que evaluaran su caso, aceptó el reclamo y comenzó a pagar médicos, estudios y tratamientos básicos que la paciente requería.





Entre los múltiples reportes médicos de los meses subsecuentes, consultados por SBS Spanish, además de la fractura en la cara y las contusiones en el torso, se describen lesiones como síndrome posconmocional, trastorno de estrés postraumático, distensión en el cuello, así como inflamación en el brazo derecho y problemas de memoria.





WorkCover, propiedad del gobierno de Queensland, pero autofinanciada, en su momento también hizo arreglos para que por algún tiempo Francy tuviera asistencia en el hogar y recibiera ayuda psicológica con el objetivo de que ella se reincorporara al trabajo.





Por su parte, la empresa empleadora de Francy también asegura haberle pagado una cuota adicional inmediatamente después del incidente.



La posibilidad de padecer Trastorno Neurológico Funcional

Sin embargo, con los meses Francy comenzó a desarrollar otros padecimientos como pérdida auditiva, vista momentáneamente nublada, depresión, ansiedad, ataques de pánico, problemas para comunicarse, insomnio, mareos y no es extraño que esta joven se desmaye o pierda el conocimiento.





Actualmente, a casi 22 meses del accidente laboral, WorkCover está cubriendo algunas de las citas médicas y un pago semanal para ayudar a la manutención de Francy y su hija.





Sin embargo, ella asegura que la cantidad que esta recibiendo no se compara con el ingreso que estaba generando antes del accidente laboral.





Desde hace más de tres meses Francy Molina utiliza silla de ruedas de manera cotidiana.



Pero una nueva batalla comenzó para Francy a finales del 2021 cuando, ante el visible deterioro de su salud y sus constantes ingresos al hospital, le hablaron de la posibilidad de padecer Trastorno Neurológico Funcional (FND, por sus siglas en inglés) .





Actualmente, Francy está confinada en una silla de ruedas. Ella asegura que sus movimientos son cada vez más limitados y sus múltiples padecimientos se incrementan día a día.





Debido a todo esto Francy no ha podido reincorporarse al trabajo, su economía se tambalea y su dependencia física es cada vez mayor. Sin embargo, lo que más la agobia es que WorkCover aún no ha aceptado el diagnóstico de FND y por lo tanto ella no ha comenzado un tratamiento.



Pues estoy intentando mover cielo y tierra para poder conseguir un tratamiento. WorkCover ha sido bastante complicado. Yo sé que es complicado, pero me han hecho la vida un poco más difícil de lo que realmente ha sido el accidente. Francy Molina, estudiante colombiana.

De acuerdo con el doctor Joaquín Pereyra, médico cirujano y psiquiatra, miembro del Colegio Real de Psiquiatras de Australia y Nueva Zelanda, el FND tiene que ver con síntomas del sistema nervioso que no tienen una causa aparente o no se les puede atribuir a una enfermedad neurológica u otra afección médica específica. Y, como la mayoría de los padecimientos psicológicos o psiquiátricos, no tiene una cura definitiva como tal.





“Depende de cómo se intervenga, en qué momento se intervenga y qué tipo de tratamiento se reciba. En realidad hay buenas opciones de tratamiento, el cual es principalmente psicológico o psicoterapia. Pero si hay una intervención adecuada, pues el pronóstico mejora. Si no hay ningún tipo de atención pues el pronóstico es menos positivo”.





Sobre este caso SBS Spanish contactó a WorkCover, pero la aseguradora se negó a proporcionar detalles debido a su política de privacidad. Aunque aseguró que “WorkCover tiene como objetivo tomar una decisión sobre las reclamaciones dentro de 20 días hábiles; sin embargo, en algunos casos puede llevar más tiempo si no podemos obtener la información correcta para tomar esa decisión”.



Tras un accidente laboral los trabajadores con visas temporales enfrentan más obstáculos

El caso de Francy Molina llegó hasta la oficina del parlamentario por el partido de los Verdes en Queensland, Michael Berkman, quien envió una carta a la ministra de Relaciones Industriales de Queensland, Grace Grace, abogando por la estudiante colombiana.





En entrevista con SBS Spanish el parlamentario afirmó que le parecía que WorkCover no estaba tratando de manera justa el caso de la estudiante colombiana.





Berkman además señaló que el caso de Francy ejemplifica claramente como WorkCover no está realmente diseñado para apoyar a los trabajadores, sino que busca minimizar los costos siempre que sea posible. Y esto, agregó, se hace aún más palpable cuando se trata de trabajadores con visas temporales.





Al excluir a los trabajadores migrantes y estudiantes internacionales, se minimiza el costo de WorkCover para el gobierno. Michael Berkman, MP por el partido de los verdes en Queensland.

"Pero tiene impactos realmente drásticos que impiden que las personas accedan a atención médica gratuita y apoyo para discapacitados cuando lo necesitan. Estas personas como Francy necesitan el apoyo tanto como cualquier otra persona en Australia”.





Para Berkman, el caso de Francy es un ejemplo representativo que muestra la necesidad de una reforma en la cobertura de compensación por accidentes de trabajo para garantizar apoyos para todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria.





“Esa reforma debe venir a través del gobierno federal. Pero estoy muy interesado en seguir apoyándome en este ejemplo para demostrarle a la ministra que necesitan expandir Workcover y hacer que esté disponible más ampliamente y garantizar que todos los que trabajan en Queensland dispongan de los apoyos adecuados”.





Sin bien estos apoyos que menciona el parlamentario son fundamentales para enfrentar una discapacidad temporal o permanente, derivada de un accidente laboral; para los titulares de una visa temporal en Australia tener estos apoyos o no puede ser la diferencia entre permanecer o tener que abandonar el país.





Y así lo es para Francy Molina, quien al no poder trabajar no puede pagar sus cursos académicos y cumplir con las condiciones de manutención ligadas a su visa: por lo tanto su futuro en este país es incierto.





Por lo pronto, lo más urgente para Francy Molina es que WorkCover acepte el reclamo por el Trastorno Neurológico Funcional y empiece un tratamiento para hacer frente al avance de este padecimiento.





“Yo estoy buscando ayuda. Pero no estoy buscando ayuda por plata. Lo que yo estoy peleando es porque el tratamiento sea dado ya. Porque a la gente de WorkCover se les viene diciendo desde enero, desde abril. Estamos a mitad de año, llevo como tres meses sin tratamiento, sin ninguna ayuda… cada semana para mí es terrible, porque cada semana yo estoy viendo lo que el FND va haciendo en mí. Y ya después, cuando ellos decían, cuando finalmente deciden aprobar el tratamiento, ya yo ya no sé si yo voy a poder a volverse la misma persona”.