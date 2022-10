Látigo: el documental que explora el humor de los cubanos

By Carmenza Jimenez

“El humor es un látigo con cascabeles en la punta” decía el poeta cubano José Martí, frase que inspiró el título del documental dirigido por el español Simón Palomares, que hace parte del Spanish Film Festival 2021.





En conversación con SBS Spanish, Palomares admite que el humor, “es algo que suena gracioso y alegre, pero puede hacer daño”.





El comediante explica que “el humor es algo que se puede usar para decir verdades duras, criticar situaciones o hablar de la vida y para tocar temas que suelen necesitar más delicadeza”.





Palomares fue uno de los creadores y estrellas del espectáculo teatral de comedia Wogs Out of Work , que más tarde se convirtió en la serie de televisión Acropolis Now . Ha realizado espectáculos de comedia en Estados Unidos, Canadá, España y Argentina. Más recientemente, Palomares ha realizado una gira por Australia en un programa de cocina combinado y un programa de comedia llamado Palomares Cooks Calamares.





“Para mí, el humor siempre ha sido una herramienta de comunicación bastante útil para llevar un mensaje al público que se está divirtiendo, pero al mismo tiempo ve los temas de una forma diferente”, expone.





En Látigo , Palomares dirige su atención como realizador de documentales a la escena de la comedia en Cuba y descubre una historia vibrante y enérgica que demuestra que el humor es verdaderamente un lenguaje internacional.











“No es una vista general de cuba o una crítica a su gobierno”, aclara el director del documental. “Es una muestra de cómo un grupo de comediantes usan el humor para reflejar la vida en ese país”.





Palomares, quien le ha dado la vuelta al mundo como comediante, asegura que la experiencia de Cuba le impresionó por la situación especial en que viven los isleños.





En mi primera visita, todavía no tenían una buena red de conexión sin cable a internet, por lo que “la gente todavía estaba muy conectada el uno al otro. Las conversaciones se mantenían en un ambiente de barrio y las entrevistas era tan fácil como hacer una pregunta y ellos no paraban de hablar”, comenta.





Simón Palomares. Comediante español, director del documental Látigo. Source: Facebook





Simón dice a SBS Spanish que la experiencia global por la pandemia del COVID-19 ha llegado también a los escenarios del humor, unidos por el interés general del público por los programas que ofrecen las plataformas de películas por internet.





“El internet nos une a todos en el mundo y en todos los países se está hablando de lo mismo. El estilo de comedia se va uniendo”, puntualiza Palomares.





Látig o hace parte del festival de cine español que desde el 20 de abril al 12 de mayo se presenta en Sídney, Canberra, Melbourne, Adelaida, Perth, y Brisbane. Para encontrar más información, puedes visitar el sitio en internet https://www.spanishfilmfestival.com/films/latigo





Escucha la entrevista completa pulsando arriba, en la imagen principal.





