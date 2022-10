Mateo Ter Meulen Ortíz, el joven capitán del equipo de fútbol australiano en la copa mundial IberCup

Desde que a los cinco años agarró un balón de fútbol, no lo soltó. Su pasión por el fútbol y su disciplina deportiva, junto con la perserverancia de su madre, Natalia, una fanática del Barça que lo llevó a los entrenamientos y partidos por años, comienza a dar hermosos frutos: Mateo Ter Meulen será el capitán de un equipo australiano que participará en la Copa Juvenil IberCup que se celebrará en España y Portugal en junio y julio de este año.





Esta competición internacional es una de las más importantes del mundo y participan una veintena de equipos como el Chelsea o el Paris St Germain.





"Poder jugar para Australia e ir con amigos a una competición internacional es muy emocionante... (Tengo) mucha presión, pero me gusta", cuenta a SBS Spanish Mateo, nacido en San Sebastián hace quince años y actualmente miembro del equipo de Fraser Park.





Advertisement

Puntos destacados:

Mateo Ter Meulen Ortíz es un joven de 15 años de padre holandés y madre española que integra la selección de fútbol del Sydney FC en la secundaria Endevour Sports High.

Mateo será el capitán del equipo australiano que jugará en la IberCup en España y Portugal.

Mateo aspira a jugar en el Barça o en cualquier equipo de fútbol profesional.

Mateo, quien es parte de la selección de fútbol que lleva el Sydney FC en el colegio secundario Endevour Sports High, en el sur de Sídney, opina que el fútbol en Australia ha mejorado mucho en los últimos años porque se invierte más dinero en este deporte, por lo que no descarta un futuro profesional en un equipo del país, aunque su sueño es el Barça.





“No importa, con tal que llegue a profesional todo vendrá. Quiero entrar en un equipo internacional, en España o en Europa y espero conseguir eso. Con el IberCup a lo mejor sale una oportunidad para entrar a un equipo en Inglaterra, España, Holanda o Australia”.





Mateo además aspira a ser defensa, una posición en la que juega desde hace años, porque le permite analizar mucho mejor las jugadas y organzar el juego de su equipo.





Mateo Ter Meulen Ortiz plays as a defender. Source: Supplied





“Lo que más me gusta es poder ver todo el campo y controlar desde detrás. Creo que yo no soy lento... (y) me gusta controlar el campo desde atrás y como capitán creo que desde allí lo puedo hacer mejor”, dice Mateo en español.





Como jugador de fútbol y fanático del Barça, siempre admiró a Lionel Messi, aunque después comenzó a seguir jugadores que juegan en su posición.





“Como jugador y como persona me gusta mucho más otra gente. Me encanta mucho Virgil van Dijk, es defensa y capitán y yo juego mucho como él”, explicó Mateo, quien confiesa que no ha pensado “mucho” sobre lo difícil que puede ser separarse de su familia o la gran presión que supone dedicarse a una carrera profesional de fútbol.





Mateo Ter Meulen Ortiz in action. Source: Supplied





El fútbol le ayudó a vencer la timidez

Su madre, Natalia Ortiz, cuenta que Mateo era un niño muy tímido y no quería participar en deportes ni en nada que consistiera en lidiar con mucha gente. Por esta razón empezo a hacer taekwondo para ayudarle con la timidez pero se agobiaba con los exámenes constantes de los diferentes cinturones, por lo que su madre le dijo que probara el fútbol y lo ilusionó con los jugadores españoles, así como el ambiente que se vive en ese deporte.





“Así se animó. Fue a jugar su primer partido y ya no quería parar. Los gritos del público, la camaradería, la disciplina, el afán de superación, el sentido de pertenencia, y mucho más, es lo que le encanta a Mateo del fútbol”, cuenta Natalia Ortíz a SBS Spanish.





Mateo's local club, Fraser Park FC. Source: Supplied





“Desde entonces siempre ha sido el capitán de los equipos: en su colegio de primaria Summer Hill Public School, en los equipos del barrio, y en los de NPL (National premier League)”.





Su madre cuenta con gracia que ella le gritaba "Vamos, vamos, Mateo" cuando jugaba en el Hurlston Park, una frase que comenzaron a corear los otros padres para alentar al equipo.











Si quieres escuchar el informe completo, presiona la imagen principal.