¿Quieres tener una mascota?: Conoce las leyes que garantizan el bienestar de los animales en Australia

Australia es una nación de amantes de los animales. Tenemos una de las tasas más altas de propiedad de mascotas en el mundo. También somos el hogar de una fauna nativa única.





Proteger el bienestar de los animales no solo es lo correcto, sino que en Australia es un requisito legal y las leyes que rigen el bienestar animal están reguladas por los estados y territorios.





Todas estas regulaciones prohíben causar daño físico y mental a los animales, señala la Dra. Sarah Zito, directora científica sénior de animales de compañía de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, mejor conocida en Australia como

.