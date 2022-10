“Si alguien se enferma, no abrimos”, afirma el dueño de un restaurante colombiano tras la falta de mano de obra en Australia

Presented by Carlos Colina

By Carlos Colina, Marcia De Los Santos

Puntos destacados: Australia requiere trabajadores para llenar unas 286 ocupaciones en los sectores de la salud, educación y pequeños negocios.

Para sobrevivir, Diego Reyes, dueño de un pequeño negocio de comida se vio forzado a implementar cambios drásticos que afectan sus medios de subsistencia.

El ministro de Habilidades y Capacitación, Brendan O'Connor, insiste en que la culpa la tiene el antiguo gobierno de Scott Morrison.

Desde peluquerías hasta pubs y restaurantes, la escasez de mano de obra durante más de un año está teniendo un impacto fuerte en el bolsillo y ánimo de los dueños y gerentes que siguen luchando para mantener sus negocios abiertos, a pesar de los bajos recursos humanos y subidas en los precios de materiales y mercancías.





En el restaurante colombiano Cento Mani en Melbourne, la escasez de personal y el aumento del coste de vida están teniendo un efecto adverso en los ingresos del propietario, Diego Reyes.





“Ahora los equipos de trabajo son muy reducidos. Antes teníamos más personal… si alguien faltaba, pues lo podíamos reemplazar, pero hoy estamos justos y si alguien se enferma, ese día no abrimos”, reveló Reyes en entrevista con SBS Spanish.





Para sobrevivir, el dueño de este pequeño negocio de comida se vio forzado a implementar cambios drásticos que afectan sus medios de subsistencia.





“Hemos hecho una reducción de las horas de atención al público, hemos cambiado el menú a menús más simples… (que requieran) menos mano de obra y pues también hemos tenido… que subir el precio por el incremento de los costos”, explicó.



Mientras tanto otros pequeños negocios, como las peluquerías, también luchan para superar la crisis ante la falta de personal.





En respuesta a la situación el gobierno ha incluido a las peluquerías en su lista de servicios con escasez de mano de obra capacitada, junto a otras 286 ocupaciones en sectores de la salud, educación y pequeños negocios, con el fin de atraer trabajadores capacitados de otros países.





El ministro de Habilidades y Capacitación, Brendan O'Connor, insiste en que la culpa la tiene el antiguo gobierno de Scott Morrison, ya que la escasez de trabajadores "se ha agravado por la falta de planificación, falta de suministro de trabajadores calificados, falta de educación y falta de migración calificada.”





Pero para el dueño del restaurante colombiano, Diego Reyes, estos reproches no suman.





El propietario lamenta la situación y dice que cualquier ayuda o cambio de política podría llegar demasiado tarde para muchos negocios.





“COVID-19 ha tenido una implicación en esto y un impacto bastante grande… el gobierno no apoyó a los migrantes que soportan el mercado y la industria de hospitalidad, entonces muchos simplemente se fueron o se fugaron para otras industrias como la construcción o cuidado de personas y no quieren regresar… eso implica que los salarios han tenido que subir (para competir en el mercado)".





Agrega que encima "las personas están yendo a la ciudad 2 o 3 días máximo por semana, quiere decir que tal vez tenemos una clientela del 40 por ciento menos de la que teníamos antes de COVID-19”.





La escasez de trabajadores está llevando a algunas empresas a ofrecer salarios más elevados a nuevos trabajadores, según un reciente estudio de RMIT Online.



Casi la mitad (46 por ciento) de los gerentes australianos encuestados en el estudio respondieron que tuvieron que pagar más de lo habitual a los nuevos empleados en el último año debido a la elevada competencia en el mercado y las altas expectativas de los candidatos. Alrededor del 40 por ciento de los entrevistados también dijo que las personas contratadas carecían de las habilidades o la experiencia necesaria para desempeñar sus nuevos roles.





Diego Reyes está de acuerdo y considera que la subida de salarios por la falta de mano de obra en el mercado, a la larga, es insostenible.





“Con salarios más altos, productos más altos, obviamente hemos tenido que incrementar los precios fuertemente y aun así, conseguir personal ha sido muy difícil… y eso incluso se nota en la calidad de los productos de algunos restaurantes donde … en lugar de subir los salarios han optado por cambiar los menús, hacer cosas diferentes, bajar la calidad, tanto en el servicio como los productos, entonces es una situación bastante difícil y pues yo la verdad no he visto mucho progreso en las promesas y aunque el gobierno es relativamente nuevo y aún tengo fe que las cosas cambien, los cambios no han pasado, todavía”, lamenta el dueño del restaurante colombiano Cento Mani.





La portavoz de la oposición para industria, habilidades y capacitación, Susan Ley, insiste en que el gobierno podría hacer mucho más si adopta la propuesta de la coalición de permitir que las personas que reciben pensiones de vejez o veteranos de guerra trabajen más horas sin que se les reduzca sus pagos de pensión.





"Si lo hubieran hecho, podríamos haber comenzado a ver a los australianos mayores ocupar puestos de trabajo en empresas que necesitan trabajadores experimentados a gritos", dijo.





Los ministros y jefes de todos los estados australianos abordaran el tema de la escasez de mano de obra en una reunión ministerial el viernes (7 de octubre).