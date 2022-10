Tres chilenos revolucionan una pequeña ciudad minera de Australia Occidental con su banda de rock

Cinco meses después de que tres chilenos afincados en Kalgoorlie, un pequeño pueblo minero de Australia Occidental, conformaran su banda de rock llamada Black Venom , les llegó una noticia de la municipalidad: habían sido seleccionados para ser los teloneros del concierto de Eskimo Joe , una famosa banda australiana.





Pablo Uribe, Christian Marín y Pablo Riquelme no daban crédito a lo que les estaba ocurriendo. Lo que había comenzado como un pasatiempo, ahora se estaba convirtiendo en algo más serio, así que los ensayos se intensificaron y no pararon hasta presentarse esa tarde ante un público que al final del concierto los felicitó por su música y les deseo mucho éxito.





Los tres chilenos integrantes de la banda Black Venom son amantes del punk y del rock, y hasta hace algunos meses ensayaban su música solo para pasar el rato. Sin embargo, debido a la respuesta del público de esa región las entrevistas en la radio, en los periódicos, las presentaciones y los proyectos musicales de esta agrupación se han multiplicado.





Black Venom hit the stage. Source: Supplied





Todo empezó como un pasatiempo

Podríamos decir que la semilla de la banda la sembró Christian Marín hace muchos años. Christian es un geólogo chileno que emigró a Australia, junto con su familia, para trabajar en las minas. Su gusto por el grunge, el punk y el rock y su afición por tocar el bajo viene de tiempo atrás, cuando lo hacía en su tierra natal, donde participó en una banda de rock hace 20 años.





“Con el tiempo él dejó de tocar el bajo, se enfocó en estudiar geología. Y tomamos la decisión de venir a Australia, por las buenas oportunidades. Llegamos aquí, a la ciudad de Kalgoorlie”, comenta Pablo Uribe, el baterista de la banda, quien es hijo de Christian Marín y quien comparte la historia de la agrupación con SBS Spanish.





Con esta influencia musical desde que era niño, ya en Australia, Pablo se compró una batería por el puro gusto de practicar música.





Black Venom en uno de sus ensayos. Source: Supplied





Tiempo después, en una fiesta latina celebrada en su propia casa, Pablo conversó con la madre del que sería, sin saberlo en ese momento, el guitarrista de la banda. Durante la charla la señora mencionó que su hijo, también de nombre Pablo, era músico pero él tocaba la guitarra.





Los dos Pablos se conocieron al poco tiempo y rápidamente surgió una gran conexión musical. El dúo comenzó a componer temas propios y a tocar covers de gran éxito.





Pero necesitaban un bajista. Y como Pablo ya le había regalado un bajo a su padre en una Navidad pasada, la respuesta fue obvia: Christian sería el tercer miembro de la banda Black Venom .





De a poco comenzaron a ensayar algunas canciones para pasar el tiempo. Sin embargo, les entusiasmaba mucho la idea de formar una banda y desde los primeros ensayos se dieron cuenta que les era muy fácil crear música original.





“Todo empezó como un hobby. Y cuando nos dimos cuenta que nosotros podíamos crear música original, nos dimos cuenta que lo hacíamos muy rápido. De hecho, en un día sacamos un tema que se llama Cool ”, comparte orgulloso el baterista de Black Venom , quien mezcla su gusto por la música con su profesión de chef.











Pasaron poco más de cinco meses desde el nacimiento de Black Venom cuando la municipalidad de Kalgoorlie hizo un llamado a las agrupaciones musicales de la región porque necesitaba una banda para abrir el concierto de Eskimo Joe .





Teloneros de Eskimo Joe

Kalgoorlie es un pueblo minero de aproximadamente 28.000 habitantes, ubicado a siete horas de la capital del estado, Perth. Hasta allí llegó a principios de este año la banda australiana de rock alternativo Eskimo Joe y, ante el llamado de la municipalidad, Black Venom no se lo pensó dos veces y envió su solicitud para ser los teloneros del concierto.





“Nosotros dijimos: apliquemos, porqué no. De repente nos llaman y si no, no importa tendremos otras oportunidades”, recuerda el baterista, quien mandó un video mostrando su trabajo musical.





Días después, Pablo, el chef, se encontraba cocinado cuando su padre entusiasmadamente lo llamó por teléfono para darle la noticia.





Me dice: ¡Pablo me respondieron del council! ¡vamos a abrir el concierto de Eskimo Joe! Yo no, no lo podía creer. De verdad, estaba helado, era algo muy nuevo. Entonces, con esa felicidad nos preparamos y empezamos a ensayar así, a full.

Depués de la noticia, los integrantes de la banda se volcaron a ensayar y a ensayar. Pablo dice que él incluso pidió permiso en su trabajo para dedicarle un poco más de tiempo a la banda. “Se nos venía algo muy importante”.





Black Venom, una banda de punk y rock Source: Supplied





De acuerdo con Uribe, la comunidad de Kalgoorlie aprecia mucho la música, tiene una tradición de bandas musicales, es por eso que ellos están tan orgullosos de su éxito, porque es un pueblo que tiene ciertos estándares en su oferta musical.





“Hemos estado investigando a los músicos que tenemos aquí en Kalgoorlie y nos hemos dado cuenta que en los shows la gente está muy entusiasmada. Creo que por ser un pueblo muy chico la gente de repente extraña la música, la energía de la música de las ciudades grandes.





“Cuando hicimos el show de Eskimo Joe nos dimos cuenta que realmente la gente estaba entusiasmada. Creo que el que sea un pueblo muy chico nos ha beneficiado bastante”, reflexiona Pablo.





Pablo Riquelme, guitarrista de Black Venom. Source: Facebook





Según cuenta el baterista, Black Venom salió victorioso del concierto de Eskimo Joe . Pablo recuerda al final de su presentación algunos asistentes se acercaron a felicitarlos, a desearles éxito y a preguntarles por su música.





Eso les inyectó energía y confianza a los integrantes de Black Venom para tocar la puerta de una de las radiodifusoras locales y ofrecerles una entrevista, algo que los proyectó aún más en la comunidad.





“Llamamos a la radio Triple M , que es muy conocida aquí. Nos dijeron, sí claro, vengan a la radio y les vamos a hacer una entrevista. Para nosotros fue algo muy significativo también”.





Black Venom tiene varios proyectos musicales entre manos. Para empezar, están decididos a promover temas de su propia autoría, además de los covers que ya tocan en sus presentaciones. Su música ha empezado a sonar en la radio local y poco a poco van haciéndose de un público.





Ahora Kalgoorlie no solo es un pueblo minero de Australia Occidental, también es el escenario musical donde casi todos los fines de semana una banda de rock con integrantes chilenos busca transmitir su energía a los amantes del punk y del rock.